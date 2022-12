Los actores de «The Chosen» hablan en exclusiva para ALETEIA

Elizabeth Tabish, Noah James y Amber Williams cuentan en Madrid su experiencia rodando la nueva versión de los evangelios que ha roto esquemas en todo el mundo

A finales del mes de octubre, la capital de España se paralizó cuando a ella llegaron tres de los muchos actores de gran fama que forman parte de esa historia tan preciosa que es The Chosen.

Elizabeth Tabish (que da vida a María Magdalena), Noah James (que encarna al discípulo Andrés) y Amber Williams (que da vida a Tamar) compartieron un buen rato con la prensa especializada a cuentas del exitazo de la serie. Un lujo de intérpretes que, además de juventud, tienen luz en la mirada.

En estos momentos The Chosen (traducida a 56 idiomas), que narra la vida de Jesús desde el punto de vista de los que convivieron con él, y fiel al Evangelio – mucho más allá de los personajes y lugares comunes que todos conocemos –, ya se puede disfrutar desde tres importantes areópagos.

Uno de ellos es la plataforma acontra+, gestionada por la distribuidora A Contracorriente Films, para quienes opten por saborearla online. Los que prefieran disfrutarla en formato DVD y Blu-ray, tienen el producto disponible desde el 29 de noviembre, y su estreno en cines son los viernes.

Ya el 2 de diciembre emitió de la primera temporada los episodios 1 y 2, que se tituló The Chosen: Te he llamado por tu nombre. El 9 de diciembre exhibe el 3, 4 y 5 (The Chosen: La piedra sobre la que se edifica) y el 16 de diciembre lanzará el 6, 7 y 8 (The Chosen: Compasión Indescriptible).

A este respecto de la promoción de la segunda temporada nada se sabe aún. Lo que sí se sabe es que la tercera temporada ya se ha estrenado en USA y en un día de exhibición ha reventado la taquilla al recaudar 8 millones de dólares. También recordamos que The Chosen constará de siete temporadas en total con más de 50 capítulos.

– ¿Cómo fue su experiencia de la Hora Santa en Las Rozas del pasado lunes 24 de octubre, promovida por el movimiento Hakuna?

Noah James: Fue realmente el punto álgido de nuestro viaje a España. Había muchos jóvenes, eran encantadores, generosos, nos recibieron cantando… Realmente fue como una entrada en escena ideal.

Elizabeth Tabish: Creo que todo el mundo ha de tener esta experiencia, la comunidad es muy amorosa.

– ¿Por qué se adentraron en el proyecto de la serie ‘The Chosen’?

ET: Estuve a punto de dejar de actuar, porque a pesar de que hacía anuncios no tenía éxito, no ganaba mucho dinero y vivía con mi madre… Mi sueño era ser actriz o morirme. Y cuando mi agencia de representación me habló de este tema, leí el guion y sentí que estaba escrito para mí, porque era todo lo que yo había deseado en cualquier proyecto. Mi personaje es ideal, complicado emocionalmente, pero que era un vehículo donde yo podía expresar lo que sentía en aquel momento. Es decir, que este proyecto me cambió y me salvó la vida.

Noah James: Este trabajo nos ha exigido mucho más como actores que ningún otro. Pero ha sido tan bonito el regalo, ha sido como una bendición. Estoy tan agradecido de haber puesto mi corazón, sudor y lágrimas… Eso es lo bonito de la actuación, es decir, poder crear personajes que son un sueño.

Amber Williams: Ellos (Noah James y Elizabeth Tabish) trabajaron en los primeros episodios y yo me incorporé algunos después. Tuve la bendición de ver la calidad y la experiencia cinematográfica de cada uno de ellos y yo quería formar parte de todo eso. Así que me preparé un casting para el personaje de la mujer del pozo pero al final acabé siendo Tamar. La experiencia fue increíble y me ha hecho crecer tanto en la temporada desde que empecé a trabajar…

– ¿Qué aporta ‘The Chosen’ a otras historias fílmicas sobre la historia de Jesús?

AW: Mira a Jesús desde un punto de vista distinto. Porque vemos su vida a través de los que están a su alrededor: los discípulos u otros contemporáneos. Y son todas tan únicas, que la mirada hacia Él siempre es nueva. También vemos a un Jesús con otra luz, más humano, más cercano. De hecho, le vemos tallando madera, lavándose los dientes, haciendo bromas, riéndose… Es un Jesús con el que fácilmente uno puede identificarse. Y por eso creo que tanta gente está disfrutando con ‘The Chosen’.

– ¿Qué película sobre Cristo habían visto antes del inicio de la serie? ¿Cuál fue el personaje que les gustó y cómo afrontaron el suyo?

ET: Recuerdo haber visto Jesús de Nazaret (Franco Zeffirelli, 1977) y Jesucristo Superstar (Norman Jewison, 1973), que fue el que me llegó al corazón. Y The Chosen junta esos dos mundos. Porque, por un lado, hay una manera de contar la historia al modo tradicional, y el júbilo, el drama y la emoción del musical también están aquí. Y en cuanto a la inspiración, me centré en el guion, que resultó ser muy original y todos intentamos meter nuestras vidas en él.

– ¿Qué han aprendido de este proyecto durante el proceso de rodaje desde el año 2019 hasta hoy?

NJ: Muchísimo. Como actor una barbaridad. Lo más importante era encontrarle el ritmo a la serie, a consecuencia de las largas jornadas de trabajo. A veces hemos rodado una escena que ha durado 10 horas, pero que en pantalla supone 3 minutos. Para mí el reto mayor era mantenerme fresco y que no perdiera la energía tras tantas horas en el set. Fuera del mundo religioso -yo soy judío- fue una gran oportunidad de aprender las enseñanzas de Cristo y compartirlas entre todos los que hacemos la serie. Así que ‘The Chosen’ me abrió los ojos a algo que desconocía, por ejemplo, a través de las parábolas. Si bien es cierto que mi primera experiencia en la serie estuvo relacionada con El sermón de la montaña, que para mí es impresionante.

AW: Lo que a mí me llega, y de lo que he aprendido, es ser paciente conmigo misma, como ser humano y como artista. Me ha ayudado a sentir la Gracia, el compromiso y la honestidad con mis compañeros para hacer bien mi personaje. Después llegó la conexión con el rol asignado. Y todo ello hizo crecer mi confianza como actriz y poder encarnar un personaje tan especial de hace 2.000 años. Por otro lado, el director, Dallas Jenkins, ha sido muy generoso con nosotros, le encanta explorar al completo lo que funciona, o no, de nuestro trabajo. Se trata, además, de un proyecto al que no se sabía si se le iba a poder dar continuidad, puesto que arrancó a través de una iniciativa de crowdfunding… A todo ello se añadió que en la segunda temporada hubo COVID, tuvimos que hacer cuarentena, los espectadores la podían ver gratis… Había momentos que no podíamos prever qué iba a pasar. Ha sido realmente un regalo hacer la serie, incluso un milagro. Y un milagro que sucedió. También quería señalar lo esencial que es hacer comunidad, a fin de cuentas nuestros fans han sido los que han financiado el proyecto, que puede llegar a muchos países y en consecuencia se abre a muchas culturas. En síntesis: una experiencia maravillosa.

– ¿Qué hubiera ocurrido si ‘The Chosen’ no hubiese nacido en las plataformas? ¿Creen que habría tenido el mismo éxito?

NJ: Está claro que una parte del éxito surgió durante el COVID: la gente estaba encerrada y no se conocía a ciencia cierta qué iba a pasar en el mundo. Y fue en ese momento donde gran parte de la sociedad encontró un sentido de esperanza y amor que incluir en su vida a través de ‘The Chosen’. Y eso hizo reventar la popularidad de la serie. Entre otros motivos, por su mensaje sanador.

AW: Creo que la película es como tu canción preferida: es algo tan alucinante que te apetece compartirla de inmediato, lo cual hicimos también nosotros con nuestros familiares. “¡Me tenéis que ver”!, le dije a mis hermanos. Todo esto ocurrió antes de que la serie estuviera en las salas de cine. También tenemos que agradecer el apoyo tan fuerte y tan importante en las aplicaciones móviles, puesto que ‘The Chosen’ es un trabajo humilde, pero que cuenta la historia de Cristo de la manera más auténtica.

