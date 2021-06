‘The Chosen’: Cristo sigue arrasando en las redes sociales

Analizamos una de las series que más éxito está teniendo en las redes sociales. Una serie que rompe esquemas y moldes

Ha llegado a nuestras vidas y nadie quiere que termine. Razones no le faltan. Me refiero a The Chosen, una serie online de televisión estadounidense de corte religioso, estrenada en 2019 a través de la plataforma cristiana VidAngel y que está rompiendo los esquemas a productores y distribuidores de cine.

¿Pero cuál es el motivo de su éxito?

Diría, en primer lugar, que nos hallamos ante una grandísima producción, inteligente, fresca -apenas explotada en el cine- muy profesional en su forma y fondo, y suficientemente desarrollada, con personajes bien perfilados, que evolucionan, con sus conflictos y fragilidades que la hacen aún más auténtica. Y, en este sentido podemos decir que no se dirige sólo al espectador cristiano, sino a todos aquellos que aprecien la calidad del cine bien hecho. Para que podáis haceros una idea, estéticamente comparte similitudes con el formato fílmico de La Pasión, de Mel Gibson.

VidAngel Studios

Por otro lado, hay que recordar que la serie es fiel al contenido de los evangelios y, por tanto, no deja ningún cabo suelto en su componente teológico. En ella nos encontramos con personas sencillas y reconocibles, de andar por casa, vaya. Una de las grandes bazas es que da a conocer la vida personal de algunos personajes de los que nunca antes habíamos tenido información. Uno de ellos es Nicodemo.

VidAngel Studios

Tal vez el ejemplo aislado más representativo sea el del filme Ben-Hur de 2016 (Timur Bekmambetov), que narra cómo eran Messala y Judá, antes de iniciar su periplo dramático, tema que no se contempla ni en la novela de Lew Wallace (1880), ni en la obra de teatro (Ben Teal, 1899), ni en las otras tres versiones para cine, la muda (Fred Niblo, 1925), la peplum (William Wyler, 1959) y la animada (William R. Kowalchuck Jr, 2003).

Naturalmente, The Chosen no desautoriza a ninguna de las otras grandes producciones sobre Cristo en el cine, tema del que ya habíamos aclarado que es un asunto rentable.

En el caso The Chosen, ocasionalmente los capítulos arrancan con una escena del pasado, que tiene que ver con lo que después va a promocionar el capítulo. Este recurso es bastante útil, puesto que ayuda al espectador a relacionar los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se comenta, además, que es el proyecto de crowfunding más ambicioso de la historia y que cada episodio tiene un coste de algo más de millón y medio de dólares.

Dallas Jenkins, el joven escritor, director y productor estadounidense de 45 años, ha optado por no subirla a ninguna de las plataformas al uso más conocidas, seguramente porque eso coartaría su libertad narrativa. Y nada hay tan valioso como ser libre. Esencialmente, el autor quiere mostrar la vida de Jesús desde los ojos de aquellos que lo conocieron. Así, The Chosen (Los elegidos), da nuevas luces no solo a la vida de Jesús, sino también a sus apóstoles y los inicios de la iglesia.

VidAngel Studios

Por su lado, Jonathan Roumie, el actor que encarna a Jesús, es un católico comprometido. Es Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión y devoto de la Divina Misericordia y a diario reza el Rosario.

Los datos

La serie ha tenido éxito global: 110 millones de personas la han visto y se ha traducido a 99 idiomas, cada episodio cuenta con más de dos millones de visualizaciones y sigue siendo gratis. Está disponible en YouTube y Facebook. Y también la aplicación ‘The Chosen’ puede descargarse en el móvil, tanto para los terminales con sistema Android como iOS.