Qué es la alexitimia o analfabetismo emocional

La incapacidad de decir lo que sentimos, pero también la falta de conciencia de que sentimos algo. Las personas que padecen alexitimia serán más propensas a decir que sienten vacío o malestar generalizado en momentos en los que les resulta imposible canalizar las emociones desde la acción. Necesitan acción para ahogar el malestar y no para lidiar con lo que sienten.

Literalmente, el término alexitimia significa falta de palabras apropiadas para la emoción («a» = falta, «lexis» = palabra, «thymos» = sentimiento). Sin embargo, no se trata de habilidades lingüísticas como los autores de Romeo y Julieta o Las penas del joven Werther.

Esta falta crónica y adquirida de palabras resulta de una completa falta de conciencia de que hay cierta agitación emocional dentro de uno mismo. Así como el daltonismo es ceguera a los colores (en inglés existe tal término: «daltonismo»), la alexitimia es estar ciego a tu propia vivencia emocional, el mundo de las experiencias, los deseos y los sueños.

Comunicamos emociones a través del cuerpo

¿Cómo es que una persona se vuelve ciega a sus propios sentimientos y se vuelve indiferente a ellos? Nuestra capacidad de notar y entendernos a nosotros mismos no es innata. Cuando nacemos, comunicamos emociones a través del cuerpo: los bebés no lloran solo por hambre, sino también por una sensación de soledad, miedo, tristeza, ira o deseo de cercanía.

Sin embargo, como adultos, podemos reconocer más tarde solo aquellos sentimientos que nuestros cuidadores más cercanos reflejaron en la infancia.

Una madre sensible, atenta y receptiva se convierte en un espejo de las emociones del niño. Es en su rostro que el hombrecito lee que algo importante le está pasando. Mamá o papá reconocen las emociones del niño, ofreciéndole cercanía, mecerlo, abrazarlo.

También le hacen saber que entendieron el mensaje (o al menos intentan entenderlo). «Dormiste bien», «¿Estás feliz?», «Alguien se ríe, ¿está feliz?». El gran libro de las emociones se vuelve legible solo a través de la interacción. Solo porque los padres leen primero las emociones del niño.

Diccionario de estados emocionales

A medida que crece, estas interacciones se enriquecerán. Si un padre puede detener el curso de la vida cotidiana y tomar a un niño que llora en sus brazos o estar con el que tiene miedo, lentamente aprende a comprender y calmar sus propios sentimientos. En la edad adulta, tendrá un vocabulario práctico y familiar de sus propios estados emocionales y formas de lidiar con ellos.

Imaginemos, sin embargo, que el rostro de la madre no expresa nada en contacto con las emociones del niño. O expresa ira o miedo. Podemos ir más allá: no solo se pueden ignorar o castigar los sentimientos de un niño. Los propios padres pueden estar tan atrapados en sus propias emociones y crear una tensión tan grande a su alrededor en el hogar que los niños invalidan el mundo de sus propios sentimientos y dejan de notarlos.

Simplemente no hay lugar para ellos cuando el adulto dominante, su cólera tiránica o su histeria llenan todos los metros cúbicos de pared a pared de la sala, la cocina y todas las demás habitaciones donde se desarrolla la vida familiar. Un niño en tal situación debe «cegarse» a su propio miedo, ira, tristeza o alegría, para poder sobrevivir.

Alexitimia – analfabetismo emocional

Las emociones están inseparablemente conectadas con su sentir en el cuerpo (nos ponemos calientes, nos sonrojamos, apretamos los puños, sentimos una opresión en el estómago) y un atlas de estos sentimientos tomaría muchas páginas, pero una persona emocionalmente sana adquiere cierta habilidad. en reconocerlos a lo largo de su vida.

Un alexitímico no tiene idea de por qué tiene un nudo en la garganta o un sudor de miedo. Preferirá buscar un remedio en forma de pastilal y preocuparse por su salud, porque no puede ver la causa en sus propias experiencias.

Cuando no sabemos que estamos experimentando algo, todo se vuelve más difícil. Y las opciones de vida, y la vida cotidiana, y la autorregulación, es decir, la capacidad de restablecer el equilibrio y aliviar la tensión.

El hecho de que no reconozcamos o entendamos nuestros propios sentimientos no hace que desaparezcan. Si no se viven, nos agobiarán de muchas maneras, sabotearán nuestras relaciones, nuestra salud y nuestras posibilidades de una vida plena.

La excitación emocional se confundirá con el hambre física, la enfermedad y será ahogada por la comida, las drogas, o la adicción al trabajo.

Terapia emocional

El camino a la recuperación emocional es la psicoterapia, donde un adulto podrá completar lo que le faltaba cuando era niño: conseguir un reflejo de sus propios estados emocionales, aprender a notarlos, nombrarlos, tratarlos y darles sentido.

También será sanador experimentar el duelo tras la falta de un vínculo seguro y solidario en la infancia, pero también llorar las pérdidas sufridas en las relaciones con los compañeros de vida, hijos, amigos por la falta de acceso al mundo de los propios sentimientos.

Y el cambio puede ser como renacer para la persona que experimenta alexitimia, esta vez como alguien importante en su propia vida.