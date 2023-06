Para conmemorar el 400 aniversario del nacimiento de Blaise Pascal el próximo 19 de junio, se espera que el Papa Francisco publique una carta apostólica sobre el filósofo y científico francés. Esto no sorprende ya que, en 2017, en una entrevista con Eugenio Scalfari publicada en la revista italiana La Repubblica, ya había declarado su apoyo a la beatificación de Pascal.

El Papa Francisco ya ha rendido homenaje a otros grandes intelectuales cristianos. En 2021, publicó Candor Lucis Aeternae (2021), una carta apostólica que marcó el 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri. Siendo un ex profesor de literatura durante sus años como jesuita en Argentina, el Papa Francisco está muy familiarizado con el trabajo de Blaise Pascal, a quien ha citado repetidamente en los últimos años.

Matemático, físico e inventor desde muy joven, Blaise Pascal pasó algún tiempo en los salones de París, antes de unirse al movimiento jansenista que entonces crecía alrededor de la abadía de Port-Royal; de hecho, incluso defendió al partido jansenista contra los jesuitas Curiosamente, el Papa Francisco (el primer Papa jesuita) ha criticado repetidamente lo que considera una especie de neojansenismo que se está extendiendo en la Iglesia actual, que describe como una tendencia hacia el «cierre intransigente, incluso frente a la autoridad eclesiástica».

Pero, como se lee en la nota publicada por i.Media, «también reconoció la validez de la intención original del movimiento de Port-Royal, en particular la lucha contra el pelagianismo y la casuística, blanco de los ataques de Pascal».

En sus últimos años, Pascal se dedicó a escribir una Apología de la religión cristiana, pero murió antes de poder completarla. Los fragmentos de este gran proyecto inacabado se recopilaron en los Pensées. Aquí hay una colección de cinco citas de los Pensées de Pascal, un libro que el Papa Francisco ha elogiado como «espléndido y espiritualmente interesante».

La gente casi invariablemente llega a sus creencias no sobre la base de pruebas, sino sobre la base de lo que encuentran atractivo.

Cuando considero la corta duración de mi vida, tragada en la eternidad anterior y posterior, el pequeño espacio que lleno, o incluso puedo ver, sumergido en la infinita inmensidad de espacios de los que nada sé, y que nada saben de mí, Estoy aterrorizado y me asombro de estar aquí en lugar de allí, porque no hay razón para estar aquí en lugar de allí, o ahora en lugar de entonces. ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Por orden y diseño de quién me han sido destinados este lugar y tiempo?

Dios sólo derrama su luz en la mente después de haber subyugado la rebelión de la voluntad con una dulzura del todo celestial que la hechiza y la conquista.

No hablo aquí de verdades divinas… porque son infinitamente superiores a la naturaleza: sólo Dios puede ponerlas en el alma… Sé que ha querido que entren del corazón a la mente, y no de la mente a la corazón, para humillar esa orgullosa facultad de razonar que pretende el derecho de ser juez de las cosas que la voluntad elige; y para curar esta voluntad enferma que está totalmente corrompida por sus inmundos apegos.

Ellos [los hombres] han corrompido este orden [el sobrenatural de Dios] haciendo de las cosas profanas lo que deberían hacer de las cosas santas, porque de hecho, apenas creemos en nada excepto en lo que nos agrada.