Esta pareja tuvo 2 pares de gemelos en poco más de un año

"Cuando descubrí que estaba esperando gemelos nuevamente, no me asusté. Recuerdo haber pensado, está bien, la segunda ronda", reveló la madre

Britney y Frankie se conocieron en un campamento religioso cuando eran adolescentes. Más tarde se enamoraron y se casaron unos años después. Cuando Britney quedó embarazada por primera vez, sufrió un aborto espontáneo. En 2021, la pareja volvió a quedar embarazada. Y la buena noticia: Britney estaba embarazada de gemelos.

“Nuestras vidas dieron un vuelco de la noche a la mañana, pero en el buen sentido”, dijo Frankie.

Más buenas noticias

Seis meses después de dar a luz a gemelos idénticos, Britney Alba descubrió que estaba embarazada nuevamente. Además compartieron esta buena noticia en Facebook:

«Dios nos ha bendecido innumerables veces más de lo que podría haber pedido o imaginado. Es con gran gratitud y emoción que anunciamos que nuestra familia crecerá aún más. Estamos esperando gemelos… ¡OTRA VEZ!.»

Britney le dijo al portal Today : «Cuando me enteré de que esperaba gemelos nuevamente, no me asusté. Recuerdo haber pensado, ‘Ok, segunda ronda’”.

Complicaciones

Como el embarazo de gemelos idénticos tiene una alta probabilidad de complicaciones, Britney tuvo que permanecer en el hospital durante dos meses. Dijo que esta vez fue muy difícil para ella ya que tuvo que verse separada de sus hijos pequeños. Durante ese tiempo, les pidió a sus amigos de Facebook que oraran por toda la familia.

Y sus peticiones fueron concedidas. En agosto de 2022, la maestra Britney y el bombero Frankie dieron la bienvenida a las gemelas Lynlee y Lydia. A las niñas se unieron sus hermanos Luka y Levi, también gemelos idénticos.

El hermoso cuarteto

«Cuando salimos en público, todos nos miran. Parecemos un auténtico circo, todo el mundo quiere vernos». Según Britney, no le molesta en absoluto. El lindo y animado cuarteto siempre disfruta de un paseo en el cochecito de cuatro plazas.

La pareja dice que las gemelas comparten un vínculo especial con Luka y Levi. La diferencia de edad entre ellos es de 13 meses.

Britney ha vuelto a enseñar en la escuela: «Es bueno estar de vuelta en el trabajo porque es mi trabajo favorito y quería volver con mis alumnos.»

Con cuatro hijos, la pareja dice que hace todo lo que está a su alcance para mantener bajo control el caos en el hogar: «Sí, es un caos, pero con la ayuda mutua y la confianza en Dios vamos bien.»