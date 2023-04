Maruja Moragas: abandonada por su marido, con tres hijos, un cáncer, ejemplo de vida cristiana

Maruja Moragas falleció el 28 de abril de 2013. Su vida se apagó en la Clínica Quirón de Barcelona a causa de un cáncer. Tenía tan solo 60 años.

Pero desde aquel momento comenzó a surgir un movimiento suave -como ella- de personas que la habían conocido y que dicen notar su huella. Han transcurrido diez años y la figura de Maruja ha adquirido una dimensión espiritual fuerte, que hace pensar que estamos ante una mujer que está en el cielo y desde ahí puede ayudarnos.

La historia de Maruja es la de una mujer del siglo XX y XXI, con la que muchas otras personas podrán sentirse identificadas.

Maruja nació en Sabadell (Barcelona) el 14 de mayo de 1952, en el seno de una familia de la burguesía catalana. Tuvo una infancia y una juventud llena de comodidades: veraneos en la playa de Sitges, esquiadas… Su familia era muy familia y lo sigue siendo. La unidad entre ellos era y es un valor prioritario. Eso lo aprendió Maruja y lo llevaba grabado a fuego: la unión familiar.

En aquella época, ella era «un buen partido». Era inteligente, guapa, atractiva, elegante, buena conversadora. Una chica bien que practicaba la fe católica con cierta rutina: la misa de los domingos, la celebración de las fiestas tradicionales como Navidad o Semana Santa… Aquello le resultaba suficiente.

Enamorada de Juan

A los 17 años comenzó a estudiar en la Universidad la carrera de Filosofía y Letras. Un día, en casa de unos amigos, conoció a Juan, un joven de Zaragoza que se había trasladado a Barcelona donde estudiaba Ingeniería industrial. Él era cinco años mayor que ella. Fue conocerse y enamorarse.

Al cabo de un tiempo, en 1975, Juan y Maruja se casaron. Era un matrimonio «perfecto». Económicamente las cosas estaban más que resueltas y la pareja se llevaba de maravilla. Llegaron tres hijos: Joan, Xavier e Ignasi.

Maruja se había licenciado pero no ejercía. Podía ser ama de casa y madre de familia, sin preocupaciones y con una vida familiar y social muy agradable.

Nada hacía pensar que todo se quebraría.

La primera gran crisis

Pero en 1997, cuando llevaban 22 años de matrimonio, Juan comenzó a mostrarse nervioso, inquieto. Maruja no sabía qué ocurría, pero pensó que podía tratarse de algún problema en el trabajo.

Sin embargo, un día a la hora de cenar Juan le dijo que necesitaba espacio, fuera de la familia. Maruja se quedó desconcertada. Aquello no tenía ni pies ni cabeza, no era lógico.

Pero a pesar de que para ella no era «lógico», Juan desapareció de casa a los pocos días. Abandonaba a su esposa y a los tres hijos. Sin más. Para él estaba decidido y no había vuelta de hoja.

Abandonada

Aquella situación fue la primera gran crisis de Maruja. Por primera vez en la vida se encontraba con un problema de magnitud abrumadora. Su marido la había abandonado y la había dejado sin recursos de ningún tipo. Había que ponerse a trabajar fuera de casa, sacar adelante a sus tres hijos, tomar las riendas del hogar, ser cabeza de familia. Y seguía sin comprender por qué: por qué Juan se había marchado y la había dejado.

Para Maruja, aquella etapa tan dura resultaría providencial. Buscando respuestas a su dolor y a su vacío, comenzó a pensar en Dios de otro modo.

Una cita de san Pablo

Un día, leyó un fragmento de la primera epístola de san Pablo a los Corintios:

«El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.»

(I Cor 13, 5-8)