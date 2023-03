El amor, motor del atleta que logró una maratón con el 76% de discapacidad: su esposa es su voz

Alex Roca, de 32 años, no cree en los límites. Es la primera persona en el mundo con parálisis cerebral que ha hecho una maratón. Iba con su esposa y su equipo

Esta sorprendente historia de superación, personal y deportiva la explica el propio protagonista, Alex, durante las múltiples charlas y conferencias motivacionales que imparte en diferentes ámbitos.

En ellas, su esposa Mari Carmen, con quien se casó el verano del pasado año, pone voz al lenguaje de signos con el que se comunica Alex.

El límite te lo pones tú

Este joven sufrió una encefalitis viral herpética a los 6 meses y los médicos dijeron a su familia que podía morir o quedar en estado vegetativo. Sin embargo, como él explica, «aquí estoy, intentando demostrar al mundo que es importante soñar a lo grande, porque donde hay un sueño hay un camino que trazar.»

Hace unos años él escogió el camino deportivo: a través de sus retos, intenta romper los prejuicios, cambiar las mentes de la sociedad y demostrar que el límite te lo pones tú. Precisamente, este es el título de su libro, que presentó en octubre de 2019.

A pesar de su discapacidad física, Alex ha acabado 70 carreras de 5 y 10 kilómetros, cinco triatlones y un aquatlón, laTitan Desert Marruecos de 2019, y seis medias maratones. Y recientemente se ha convertido en la primera persona con parálisis cerebral en correr los 42,195 km de la Zurich Marató Barcelona.

Nunca un «no»

Alex reconoce que ha tenido una vida donde siempre le han dicho que «no» a todo, pero este «no» le ha permitido la posibilidad de decir: «Voy a demostrar que sí que puedo».

En su hazaña, Alex contó con su esposa y su equipo. fot. @alexroca91 | Twitter

Así lo explica: «He tenido una vida donde siempre me han dicho que no podría vivir, que no podría andar, que no podría tener amigos, que no podría conducir un coche, que no podría estudiar, que no podría tener pareja…».

Superar retos

Pero, contra todo pronóstico, y con los tres valores básicos que siempre le acompañan –sacrificio, actitud y humildad-, Alex no deja de superar desafíos deportivos, ha estudiado un grado medio en administración de empresas y un grado superior en Integración social, conduce su propio coche, está casado, ha trabajado como contable y ahora se dedica a dar charlas motivacionales.

Además, es embajador de la Fundación del FC Barcelona, le patrocina la marca Nike y se ha convertido en un auténtico influencer con más de 235.000 seguidores en Instagram. Y siguiendo.

Ser feliz es su reto diario

Alex es un ejemplo de optimismo ante la vida y las adversidades. Aparte de sus retos deportivos, que son muchos, su reto emocional diario es ser feliz, «no hay mayor reto que ese», asegura.

Tantos años luchando han producido sus frutos y por eso Alex se siente muy afortunado, y a la vez, para valorarlo, se siente con la obligación de dar lo mejor siempre de sí mismo.

Además, desde el 24 de enero del 2017, tiene un ángel con él. Es su esposa Mari Carmen, a quien conoció el día en que fue a una escuela a dar una conferencia con su mejor amigo.

Mari Carmen, su ángel

Ambos han explicado en varias ocasiones cómo fue ese primer encuentro y los primeros días juntos: «En primera fila estaba ella con una camiseta de color blanco. Mi amigo me dijo ‘eeehhh, Alex, esta chica te mira mucho’ y yo…. ‘¡Qué va!'».