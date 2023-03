¿Cómo ha sido tu Cuaresma? Una ayuda para evaluarla

El testimonio de la Cuaresma del escritor Claudio de Castro nos inspira a descubrir si estamos dejando que Dios nos purifique

«Ahora nos hallamos todavía envueltos en la fatiga de la tentación, necesitando el perdón de los pecados» San Agustín

Si escribes en el buscador de Google esta pregunta «¿para qué es la Cuaresma?», inmediatamente te salen estas respuestas:

«La Cuaresma es un momento de reflexión que llama a convertirnos y volver a Dios; es un tiempo apropiado para purificarnos de las faltas».

«Es un tiempo litúrgico de conversión que se centra en tres pilares espirituales: la oración, el ayuno y la limosna».

«Vives un tiempo de gracia para tu conversión».

Una respuesta sorprendente llamó mi atención:

«Es una curación del alma».

La Cuaresma, en comunidad

Caminamos juntos, ustedes y yo, aunque no nos conocemos en persona, pero sí a través de estos escritos.

Me ha pasado que camino por un centro comercial y se me acerca una persona a saludar.

«Usted es Claudio de Castro, ¿verdad? Lo leo en Aleteia».

Y antes que tenga tiempo de agradecer su amabilidad se voltea hacia mi esposa Vida.

«Y usted es Vida, su esposa».

«¿Cómo lo sabe?«, pregunta ella.

«Porque a menudo el señor Claudio lamenciona en sus escritos, cuenta que toman el café juntos cada tarde en su casa a las 4:00 p.m. ¿Se dio cuenta? Ya siento que nos conocemos».

Me sonrío ante estas maravillosas casualidades. ¡Qué pequeño es el mundo!

Es impresionante cómo estos escritos nos unen como una familia.

Yo les comento mi vida de fe, mi búsqueda de Dios, desde mi casa en Panamá y ustedes me escriben en las reseñas o me envían correos de los que aprendo muchísimo. Créanme, leo todo lo que me escriben.

Hoy he pensado en ti. ¿Cómo ha sido tu Cuaresma? La mía un poco difícil.

Adversidades que cuestan

Esta Cuaresma ha sido particularmente fuerte para mí.

Mi cuenta de Twitter @autorcatolico se llenó de trolls que hasta ahora han bajado el tono de sus voces ofensivas.

He pasado grandes pruebas, y no siempre salí victorioso.

Supongo que de eso se trata: levantarnos cada vez que caes y volver a empezar.

Es curioso cómo el buen Dios te enseña a confiar en Él y a desprenderte de lo material.

Un día se dañó mi ordenador portátil, mi herramienta de trabajo como escritor católico. Al día siguiente el auto; al día siguiente… y así he pasado de tumbo en tumbo.

Y me ha costado mucho. Miro al cielo y le digo: «No sé por qué pasa esto, pero me abandono en tu amor«.

¿Te ha ocurrido alguna vez?

Todo lo que estoy viviendo me recuerda las grandes podas de Dios. Cuando Él lo estima conveniente, poda el alma desorientada para dejarla libre de todo aquello que le impide crecer en santidad.

¿Te digo la verdad? Estas podas no me agradan, pero las acepto con mi poca humildad.

Y respondo ante estos retos como me enseñó el buen padre Ángel, un sacerdote amigo. Una vez me quejé con él de algo que no me parecía bien. Me miró benevolente y respondió: «Dios sabe más».

Ese «Dios sabe más» me ha acompañado desde entonces.

¿Ya te confesaste? Ayuda mucho, créeme.

Pero, ¿cómo va tu cuaresma? Cuéntame… ¿has podido crecer en santidad?

Si lo deseas, puedes escribirme. Te dejo mi e-mail personal: cv2decastro@hotmail.com

Te dejo con un artículo muy Interesante que publicó Aleteia. Tiene las 10 sugerencias del papa Francisco para vivir la Cuaresma.

¡Dios te bendiga!