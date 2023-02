Las tensiones de los judíos que se hacen cristianos

Dificultades con las familias de origen y con sus antiguas comunidades, pero también teológicas, los nudos aún sin resolver de un pasado que parece no pasar nunca. La conversión del judaísmo al catolicismo a menudo resulta ser una carrera de obstáculos. Como un vía crucis





La relación entre judíos y católicos es uno de los temas clásicos, como suele decirse, que hay que manejar con cuidado. De hecho, existe un alto riesgo de quemarse, de herir, incluso cultivando en el corazón la mejor de las intenciones.

El peso de un pasado demasiado a menudo atormentado aquí se hace sentir con particular intensidad.

Es verdad que los tiempos de la enseñanza del desprecio pueden parecer recuerdos desvanecidos. Esos en los que hacía estragos lo que Jacques Maritain llamó la «idea vampírica» ​​antijudía.

El peligro de antropomorfizar a Dios

Con el tiempo, los cristianos han aprendido a no mirar a Dios con los ojos y el espíritu del viejo Adán.

Así han dejado de imaginarlo como un amante herido y furioso, ocupado en lanzar maldiciones y que, como escribe Maritain, «empieza a odiar quien amaba y lo traicionó».

No, nos dice el gran filósofo. Es una blasfemia pensar que Dios volvió una mirada de odio hacia Israel, vengándose como lo haría un hombre ultrajado.

Como si Dios no fuera el origen de todas las cosas, sino simplemente una super-criatura que, en consecuencia, no hiciera más que expresar una super-furia, una super-cólera. Todas pasiones destinadas a traducirse, ¡ay!, en una súper-venganza.

Así Dios no sería más que un Otelo infinitamente más poderoso, según una típica confusión entre lo sobrenatural y lo sobrenatural.

Esta imagen es demasiado humana como para permanecer mucho tiempo en la Iglesia de Cristo.

Pero los tiempos de la historia tienen estaciones muy diferentes a las de una sola existencia humana. Para decantar y aligerar ciertos pesos necesitan el bálsamo del tiempo.

E incluso el perdón con su poder liberador –lo recuerda la historia de un joven superviviente de la masacre de Bataclan– es un arte difícil donde no se trata de calcular, sino de deshacer nudos íntimos y ocultos. Que siguen gritando incluso en silencio.

El doloroso camino de los judíos conversos

Es a la luz de este engorroso pasado -que todavía arrastra nudos que han quedado sin resolver- que deben enmarcarse los siguientes testimonios, recogidos por el semanario francés Famille Chrétienne: los de los hijos e hijas de Abraham convertidos a la fe de la Iglesia.

El suyo es un camino que verdaderamente se asemeja a un vía crucis, entre tensiones con las familias y comunidades de origen, y obstáculos teológicos.

Así es como la transición del judaísmo al catolicismo puede terminar pareciendo una carrera de obstáculos. O más bien, un via crucis.

Hubo quienes, a pesar de la atracción que suscitó la fe católica, se detuvieron a mitad de camino y no completaron este camino.

Este fue el caso del filósofo Henri Bergson que a pesar de su «adherencia moral al catolicismo» renunció a pedir el bautismo en señal de solidaridad con su pueblo.

«Mis reflexiones me han acercado cada vez más al catolicismo donde veo la culminación del judaísmo«, escribió Bergson en su testamento de 1937. «Me habría convertido si no hubiera visto prepararse desde hace años la enorme oleada de antisemitismo desparramada por el mundo. He querido permanecer entre los que mañana serán perseguidos».

También otros, como Simone Weil, que también había experimentado un «contacto real de persona a persona» con Cristo, permanecerán en el umbral.

«Me detengo en el umbral de la Iglesia con los ojos vueltos hacia el Santísimo Sacramento, pero sin atreverme a dar el paso», escribió Simone Weil aunque, según algunos, habría recibido el bautismo in articulo mortis (antes de morir en el sanatorio Ashford, abatida por la tuberculosis).

Judith Cabaud, la biografía de Eugenio Zolli que conoció a Cristo

Convertirse a una religión diferente a la de los seres queridos difícilmente sucede sin encontrarse con enfrentamientos y dolores.

Y en el caso de la conversión del judaísmo al catolicismo, este movimiento del espíritu adquiere una dimensión particularmente dolorosa, que hiere hasta las lágrimas y la carne.

«Todo es un obstáculo, no hay nada más», confía a Famille Chrétienne la escritora Judith Cabaud,

Ella escribió un libro (El rabino que se entregó a Cristo) sobre la impresionante conversión al catolicismo de Israel Zolli , el antiguo gran rabino de Roma, quien con su bautismo asumió el nombre de Eugenio Pío.

Judith Cabaud también es conversa: hace ya varios años – en 1985 – contó la historia de su conversión en un libro: Sur les balcons du ciel (Sobre los balcones del cielo).

Cabaud, que ahora tiene 81 años, nació en Nueva York en el seno de una familia judía de ascendencia ruso-polaca.

Llegada a París para completar sus estudios universitarios, entró en contacto con el catolicismo a través de la cultura católica y gracias a un amigo católico (quien sería después su marido) que la llevará a escuchar las homilías de los curas de Notre-Dame.

Para ella será la inmersión en un mundo en las antípodas de su formación familiar. «En mi familia observábamos las fiestas judías pero nunca hablábamos de Dios, como si fuera un accesorio», dice.

«Leyendo a Pascal, luego asistiendo a misa, descubrí poco a poco al Dios que estaba detrás de todo esto. La luz se encendió cuando comprendí que la fe católica era ante todo un encuentro con una persona«.

«Intenté explicárselo a mi familia, pero el abandono de las costumbres judías fue una catástrofe para ellos», explica Cabaud.

A pesar de todo, ella se casó con su «amigo católico» y tuvo con él nueve hijos, uno de los cuales se hizo sacerdote.

«¡Cambias a Dios, cambias a tus padres! ¡Hazte adoptar!»

Tensiones familiares y comunitarias afloran también en Reste un peu, el segundo trabajo de dirección del actor (nacido en una familia sefardí pero cercano a la fe católica desde hace tiempo) Gad Elmaleh.

La película relata la conversión al catolicismo de un judío que regresa a París después de tres años de perseguir el «sueño americano».

El protagonista justifica oficialmente su regreso a su tierra natal con la añoranza de familiares y amigos.

Pero se descubre, para gran sorpresa de sus padres, que es solo una excusa. Regresó a París no sólo por el cuscús de su madre, sino sobre todo para encontrarse con otra mujer: la Virgen María.

A medio camino entre la ficción humorística y el documental, con evidentes referencias autobiográficas, el film lo protagonizan los verdaderos padres y la hermana de Gad Elmaleh.

Sin embargo, la película está inspirada en la vida de otro: la de quien fuera arzobispo de París, el cardenal Jean-Marie Lustiger, nacido en una familia de judíos polacos (deportados a Auschwitz, donde murieron la madre y la hermana de Lustiger) antes de su conversión al catolicismo, que tuvo lugar en 1940.

Parece una comedia hilarante, con momentos de cabaret, pero está basada en hechos reales interpretados por una familia real, como también son reales las escenas de la iglesia.

Este bizarro cortocircuito entre la realidad y la ficción emerge con arrogancia, explica el propio Gad Elmaleh, en una escena en particular.

Es una en la que se ve a su madre -que, recordamos, se interpreta a sí misma en la película- en la mesa con su familia y dice:

«¡Hijo mío! ¡Pero él niega sus orígenes, hijo mío! ¡Absolutamente! ¡Cambias a Dios, cambias a tus padres! ¡Hazte adoptar!».

¿Estaba simplemente interpretando un papel? ¿O fue un enredo con la vida real? Según el propio Gad Elmaleh, la broma no estaba prevista en el guión: fue una invención fulminante de su madre durante un rodaje.

Fricciones y dolores que pueden dar fruto: Élisabeth Smadja y el padre David Neuhaus

La escritora Élisabeth Smadja, de 69 años, nacida en Túnez y convertida al catolicismo procedente de un judaísmo ortodoxo particularmente fervoroso, explica al semanario católico:

«Cuando comparamos a Jesús con un judío practicante, en Él se ve solo un enemigo: ¡cuántas persecuciones y masacres en su nombre! Acogerlo, adherirse a su enseñanza significa, por tanto, traicionar al propio pueblo. Es una gran incomprensión y sufrimiento para todos: para la familia, los amigos, la comunidad, para uno mismo».

Es para respetar este dolor que el Padre David Neuhaus a la edad de 15 años prometió a sus padres esperar diez años antes de ser bautizado.

«¿Cómo puedes unirte a ellos después de lo que nos hicieron?«, había preguntado su madre, incrédula ante su decisión de convertirse al catolicismo.

«Fueron años llenos de diálogo con mis padres, con mis amigos, y un tiempo para aprender a conocer bien la Iglesia», recuerda el padre Neuhaus, que luego ingresó en los jesuitas.

«Cuando finalmente me dirigí a la Iglesia para pedir el bautismo, me alivió que me dijeran: ‘Tómate un tiempo para discernir tu camino’.

Realmente no he superado este obstáculo (el referente a mi familia y mi historia judía); este sigue siendo más bien un punto de fricción, pero una fricción fecunda, que da vida a mi fe y a mi búsqueda constante de Jesús«, confiesa el eclesiástico, ahora superior de los jesuitas de Tierra Santa.

La primera reacción de su gente -le vemos confiar también a La Vie– fue violenta. Sin embargo, su padre accedió a leer la primera lectura en hebreo durante su misa de ordenación.

Una forma dolorosa: como la vida real

Luego está la dificultad teológica: ¿cómo pasar del único Dios de la Biblia a la Trinidad del Evangelio?

Élisabeth Smadja ha dedicado sus obras a intentar mostrar el vínculo entre judaísmo y cristianismo. Ella explica:

«Por eso releo todas las palabras de nuestra fe en hebreo, lengua que admite una pluralidad de significados. Sin embargo, antes de tener todas las respuestas, me bauticé».

Luego añade:

«Cuando se oyen estas palabras: ‘Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna’, ya no se puede hacer como si nada hubiera pasado.

Y con Dios que es nuestro Padre, Cristo que es el Hijo, como lo somos también nosotros en Él, en el soplo del Espíritu Santo, se avanza en el camino con Aquel que es el Camino». Una vida mezclada de alegría y dolor. Como la vida real, por otro lado.

«Pero una vez que la luz está encendida y puedes ver con claridad, finalmente, no puedes apagarla», concluye Judith Cabaud. Ni siquiera si tu familia te lo pide.