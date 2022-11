Gad Elmaleh, ex de Carlota Casiraghi, se acerca al catolicismo

Dans un film se jouant de la réalité et de la fiction, l’humoriste Gad Elmaleh se met en scène dans une sorte de coming out catholique où il retrace sa quête spirituelle et son chemin vers le baptême. âž¡ https://t.co/2ZOfW3NZI5 pic.twitter.com/DSIcuengmY

Elmaleh, perteneciente a una familia judía marroquí de origen sefardita, explicó que su fascinación por la fe católica es en su caso fruto de un largo proceso intelectual, pero que tuvo su comienzo con un encuentro providencial con la Virgen.

«La Virgen María es mi flechazo más hermoso»

«La Virgen María es mi flechazo más hermoso», afirma el actor. Reveló que cuando era pequeño, un día casualmente entró en la iglesia católica de Nuestra Señora de Lourdes en Casablanca (Marruecos), donde vivía con su familia.

Él mismo explica qué ocurrió:

«Entré sin el consentimiento de mis padres, empujé la puerta de la iglesia y me encontré frente a frente con una gigantesca representación de la Santísima Virgen que me miraba fijamente a los ojos. No era una visión, solo una simple estatua, pero me quedé petrificado.