Descubre el «Smoking Bishop», el ponche favorito de Ebenezer Scrooge

«Feliz Navidad, Bob», exclama Ebenezer Scrooge en la madrugada del 26 de diciembre al encontrarse de nuevo con su empleado en la oficina. «Le aumentaré el salario y haré todo lo posible para ayudar a su familia que ha tenido que luchar tanto. ¡Lo discutiremos hoy, frente a un smoking bishop!»

Estas son las últimas palabras pronunciadas por Scrooge al final del Cuento de Navidad: y si el lector está ciertamente muy feliz de registrar la conversión del corazón de ese viejo (ya no) hombre astuto y avaro, hay un detalle vagamente desestabilizador en las palabras que Cratchit escucha pronunciar.

Técnicamente, ¿qué es ese smoking bishop ante el que Ebenezer Scrooge quería discutir un aumento de sueldo? ¿Deberíamos imaginar una negociación sindical realizada en presencia de un obispo fumador que supervisa como árbitro imparcial?

No, evidentemente.

Esos ponches de la época victoriana que llevan el nombre de clérigos

En la Inglaterra victoriana, el smoking bishop era un ponche especialmente apreciado en los salones de la clase media alta. De hecho, era un vino caliente a base de oporto aromatizado con aroma a cítricos. Se bebía a menudo y con gusto durante todo el invierno, pero era sobre todo durante los días de Navidad cuando el ponche alegraba las reuniones de convivencia.

Se bebía en compañía, y en efecto: durante las fiestas, los palacios nobles solían preparar buenas reservas que dejaban cocer al fuego de la chimenea, para poder ofrecer algo caliente a invitados improvisados, proveedores de paso y cantantes de villancicos que llamaban a la puerta.

En particular, el ponche favorito de Ebenezer Scrooge se llamaba smoking porque se servía todavía muy caliente. En cuanto al extraño nombre de bishop, se le atribuyó porque formaba parte de una categoría más amplia de bebidas que, en la Inglaterra victoriana, se llamaban eclesiásticas.

Increíble pero cierto, se trataba de una serie de cócteles con nombres que hacían referencia a posiciones en la jerarquía católica. El smoking archbishop era un ponche a base de clarete. El smoking cardinal tenía champán y tokaji entre los ingredientes. Preparar un ponche a base de naranjas y vino blanco hubiera permitido celebrar en compañía de un smoking pope.

Pero como muchas veces son las recetas más sencillas las que más gustaban. Les confieso que el eclesiástico que más me atrae de todos es el smoking beadle: vino especiado con infusión de pasas, para dar vida a un sacristán humeante.

Una sutil vena de anticatolicismo, en los pasatiempos de Ebenezer Scrooge

Había una dimensión de sutil burla detrás del homónimo de estos ponches. La Inglaterra victoriana era una nación en la que la antipatía anticatólica era todavía muy fuerte. Por eso había una cortés burla, bajo la bandera del humor británico, en los nombres que se habían asignado a estas bebidas. (Y que, obviamente, eran cómicos porque aludían a la existencia de altos prelados con hábito de fumar).

Como explica Elizabeth Gabay, historiadora culinaria y autora del blog A History of the World through a Bowl of Punch, los eclesiásticos eran bebidas que llevaban consigo un decidido «tono protestante de anticatolicismo».

Y esto también, a su manera, es un detalle interesante para entender mejor la psicología de ese cascarrabias conservador que fue Ebenezer Scrooge. Efectivamente, en la época había clubs de caballeros en los que era costumbre servir estos ponches en grandes recipientes que tenían forma de mitra. «Te emborrachabas y al mismo tiempo te burlabas de la Iglesia católica», explica la historiadora.

Sin duda, uno comentaría que hay mejores formas de pasar el tiempo. Pero, en realidad, si conseguimos dejar de lado la desagradable vena anticatólica que acompañaba a estas veladas alcohólicas, nos daremos cuenta de que estos ponches navideños, para beber en comunidad en un ambiente de relajada alegría, pertenecían a un «pasado de moda» mundo hecho de simpatía jovial.

Probablemente, en las intenciones de Dickens, esa copa de ponche navideño que el protagonista de Cuento de Navidad ofrece a su dependiente quería señalar un retorno de Scrooge a los valores que había vivido en sus «Navidades de antaño» – aquellas en las que los señores cuidaba de sus subordinados y los empleados trabajaban voluntariamente para empresarios joviales y sonrientes.

Y lástima de ese matiz anticatólico burlón que acompañaba a tragos como el Smoking Bishop. Sin embargo, algo en Scrooge empezaba a cambiar: conformémonos así, y sonríamos al verlo partir hacia el bien.

¿Tú también quieres celebrar en compañía de un smoking bishop?

En 1907, mientras imprimía una nueva edición de A Christmas Carol, el editor Gordon Brown sintió la necesidad de insertar la receta de smoking bishop en las notas a pie de página, en beneficio de aquellos lectores que querían celebrar la Navidad de la misma manera que Scrooge. ¡Y nosotros también, para aquellos que quieran incursionar en la cocina para una Navidad con sabor (muy) dickensiano!

Ingredientes para unos seis vasos:

6 naranjas

2 limones

8 dientes

750ml de vino tinto

750 ml de oporto u otro vino fortificado

100 g de azúcar de caña

media cucharadita de jengibre en polvo

media cucharadita de canela molida

media cucharadita de nuez moscada

Preparación:

Hornee las naranjas y los limones en el horno durante aproximadamente una hora y media a 120°. La cáscara debe asarse hasta que se dore. En ese momento, sumerge la fruta, las especias, el azúcar y el clavo en un bol que habrás llenado con 750 ml de vino tinto; Cubra y deje en un lugar cálido durante al menos una noche.

Al día siguiente, retira las naranjas y los limones del bol, córtalos y exprime su jugo en el vino. Pasar todo por un colador para liberar el vino de cualquier resto: en ese momento, pasarlo a una cacerola, calentarlo a fuego alto y dejarlo cocer a fuego lento durante cinco minutos.

En ese momento, agregue el oporto y cocine a fuego lento durante otros 20 minutos, para permitir que los sabores se mezclen. En los dos o tres últimos minutos antes de servir, sube la llama para hacer «humear» tu bishop: ¡y habrás obtenido un smoking bishop excelente, en pleno estilo dickensiano!