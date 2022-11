Cristiano Ronaldo, sobre la muerte de su hijo: «Guardo sus cenizas y hablo con él todo el tiempo»

En medio de sus polémicas declaraciones sobre el Manchester United, el delantero portugués ha hablado por primera vez sobre la muerte de su hijo, y ha puesto palabras a un tema tabú: cómo afecta a la familia el duelo por la muerte de un bebé antes de que nazca.

La entrevista que Cristiano Ronaldo ha concedido al célebre periodista Piers Morgan en su canal de Youtube «Piers Morgan Uncensored» sigue acaparando titulares. Pasada la tormenta por sus declaraciones contra sus compañeros y su entrenador en el Manchester United, ha sido el propio Morgan quien ha puesto el foco en las palabras del delantero sobre la muerte de uno de sus mellizos, ocurrida durante el parto el pasado mes de abril.

Con una emoción evidente, que va en aumento a lo largo de la conversación, el futbolista muestra los durísimos efectos que tiene para una familia la muerte de un bebé. «Esa parte de mi entrevista con Cristiano te rompe literalmente el corazón», ha reconocido en Twitter el propio Morgan.

«El momento más difícil de mi vida»

«La muerte de mi hijo fue, probablemente, el momento más difícil que he tenido en mi vida, desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema y… es difícil», balbucea el luso cuando empieza a explicar cómo lo vivió.

Cristiano Ronaldo participará en el Mundial de Qatar con la selección de Portugal.

«Georgina [la madre] y yo pasamos momentos muy duros, porque no entendíamos nada, no entendíamos por qué nos había pasado. Fue difícil… fue muy, muy difícil», confiesa el delantero.

Así, en solo dos párrafos, CR7 sintetiza el desconcierto, la angustia y la impotencia que suelen acompañar al duelo perinatal, es decir, a la muerte de un bebé cuando ocurre entre la semana 28 de gestación y la primera semana de vida.

«Los niños decían: ¿dónde está el otro bebé?»

El dolor de ambos padres se extendió a sus otros hijos y supuso un cóctel de sentimiento por el nacimiento de la otra melliza, Bella: «Cuando Gio [Georgina] llegó a casa -relata-, los niños empezaron a decir: ¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé? Fue muy duro para todos, sobre todo para Gio…».

Y añade: «A veces trato de explicar a mi familia y a mis amigos que nunca antes me había sentido feliz y triste al mismo tiempo, como cuando nació Bella. No sabes si llorar o reír. No sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer. Es algo muy difícil de explicar».

Además, el futbolista portugués deja entrever cómo el duelo perinatal suele provocar fuertes complicaciones en el día a día de los padres. Sobre todo, cuando no se cuenta con el respaldo del entorno.

¿La causa de su mal rendimiento deportivo?

En su caso, la pérdida del bebé se vio agravada por el ingreso hospitalario de la otra recién nacida. Algo que, como argumenta Cristiano, supuso un punto de inflexión en su carrera y en la relación con el club, pues cuando renunció a participar en la pretemporada para quedarse junto a su familia, no encontró la comprensión de sus directivos y compañeros.

«Ellos parecían no creerme; dudaron de mi palabra y es algo que me dolió. Sufrí mucho. Estuvimos una semana en el hospital, porque Bella tuvo un problema muy grave, y no fui a la pretemporada, porque no me permití dejar a mi familia, por si algo pasaba. Yo nunca voy a cambiar la salud de mi familia por el fútbol», afirma en la entrevista.

Hoy, la mayoría de analistas deportivos coinciden en que el portugués está en el peor momento de su carrera profesional. Incluso el célebre delantero del Manchester United Wayne Rooney, ex compañero suyo, ha cargado contra sus erráticos comportamientos en el vestuario desde el inicio de la temporada. Una situación que, a la luz de sus palabras, podría estar muy relacionada con el estrés post traumático que en ocasiones acompaña a la pérdida de un hijo.

«Guardo las cenizas de mi hijo»

Con todo, la declaración más sorprendente se produce al final de la charla, cuando Cristiano menciona a su hijo por su nombre de pila (tal y como se aconseja en el acompañamiento al duelo perinatal), y desvela que guarda sus cenizas en un pequeño oratorio, en el sótano de su casa.

«Guardo en casa las cenizas de mi hijo Ángel, junto a las de mi padre. Hablo con él todo el tiempo… Y ellos están a mi lado. Él me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso. Es el mensaje que me envían, especialmente mi hijo», afirma con emoción.

El trauma por su padre

Resulta significativo que la primera vez que CR7 habló sobre la muerte de su padre, ocurrida en 2005, fue en otra entrevista con Piers Morgan. En ella, el delantero no pudo contener las lágrimas y reconoció el dolor que le causaba no haber tenido una buena relación con su padre, y el impacto que eso había tenido en su propia paternidad.

El retrato de su familia muestra esa compleja experiencia, pues CR7 tiene otros cinco hijos, nacidos en circunstancias que ayudan poco a la estabilidad familiar: Cristiano Ronaldo Jr., hijo de una mujer desconocida con la que el portugués tuvo una aventura esporádica, y cuya custodia reclamó para evitar que fuese abortado; los gemelos Eva Maria y Mateo,frutos de un vientre de alquiler, lo que les impide conocer a la madre que los gestó; Alana, su primera hija con su actual pareja, la modelo Georgina Rodríguez, con quien aún no está casado; y la pequeña Bella.

El bebé Ángel, haciendo honor a su nombre, ya los ha precedido a todos en el camino al Cielo.

El programa «Piers Morgan Uncensored» ha publicado la primera parte de la entrevista a Cristiano Ronaldo en su canal de Youtube. Aquí puede escucharse las palabras de Cristiano Ronaldo a partir del minuto 22.30: