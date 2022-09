Por qué no es difícil ser víctima de una estafa amorosa

En 2021, miles de personas cayeron en la trampa de la estafa sentimental on line. ¿Cuáles son las luces de alarma a tener en cuenta?

En la revista Psicologia Contemporanea encontramos un interesante artículo de Paola A. Sacchetti que entrevista a la psicóloga Michele Spaccarotella sobre las estafas amorosas.

«Catfishing»: estafas amorosas en línea

Trampas de la red en las que se estructura una relación ficticia entre dos amantes virtuales, el señuelo y la víctima, en la que se induce a esta última a dar dinero para acabar con la cuenta bancaria vaciada y la autoestima bajo los pies.

Casi todos al respecto diríamos con convicción: “No es algo que me pueda pasar a mí, ¡nunca caería en la trampa!”. Pero la realidad es que todos podemos caer en este «timo», la gente corriente y las personalidades destacadas, educadas y menos educadas, mujeres y hombres.

Famosos y gente común que son víctimas de estafas amorosas

Pensemos en la actriz italiana Flavia Vento que durante meses creyó tener una relación con un falso Tom Cruise, o en el jugador de voleibol Roberto Cazzaniga, que durante 15 años estuvo convencido de que tenía una novia brasileña con problemas de salud a la que donó más de 600.000 euros para su tratamiento.

Miles de víctimas en 2021

En 2021, solo en Italia más de 300 víctimas denunciaron el fraude sentimental en el que se vieron envueltas, pero esta cifra debe considerarse como mínima porque muchas de ellas no encuentran el coraje de declarar lo que les sucedió por la vergüenza y la humillación sufridas.

Como se lee en el artículo, todo comienza desde un like o un corazoncito hasta una publicación en las redes sociales, para luego pasar a un paciente noviazgo que más o menos rápido termina en el enamoramiento, en la convicción de tener una «verdadera» relación aunque sea a distancia.

Mensajes privados en línea

En los últimos tiempos, señala Spaccarotella, ha surgido una fuerte tendencia a conocer gente online, prefiriendo este método a los encuentros directos. Y ya no es necesario recurrir a apps de citas como antes, porque casi todas las redes sociales técnicamente permiten el intercambio de mensajes privados entre sus usuarios.

En el chat, los aspectos personales e íntimos se confiesan más fácilmente

Las charlas uno a uno facilitan el proceso de desinhibición: hablar en ausencia de corporeidad hace que el diálogo esté más libre de resistencias y vacilaciones. La continuidad comunicativa que permite este chat en la red crea ese clima de familiaridad y cercanía que lleva a la víctima a confiar muchos aspectos personales y confidenciales de su persona.

El mecanismo de la idealización

Un componente subjetivo de la víctima interviene para cerrar el círculo de la trampa: el mecanismo de idealización en el que ese conjunto de cualidades buscadas en una pareja o en una nueva amistad importante se transfieren automáticamente al interlocutor.

El impostor explota hábilmente este elemento, con el fin de estimular y mantener en el tiempo este proceso de idealización que convence a la víctima de que ha encontrado a la persona adecuada para sí mismo.

Shutterstock

La solicitud de un préstamo económico

Cuando el estafador se da cuenta de que el otro está «cocido» en el punto justo, comienza a representar las dificultades en las que se encuentra y que lo empujan a pedir ayuda. Puede decir que está siendo chantajeado, que tiene deudas que pagar, que necesita dinero para montar un negocio, que tiene que someterse a un tratamiento muy costoso, que tiene que suplir las necesidades de su pobre familia de origen, que causó un accidente y debe indemnizar a los heridos bajo pena de ir a prisión.

La primera señal de alarma

Y, por supuesto, la víctima es la única persona a la que puede pedir apoyo y en quien realmente confía. El engañado, por tanto, siente que es él quien está llamado a desempeñar un papel vital para lo que ahora se ha convertido en su socio.

Al primer pedido de préstamo, siempre seguirán otros con la promesa o como condición necesaria para el encuentro vivo en el que se coronará el sueño de amor. La primera señal de alarma que debe alertar a la víctima es precisamente la petición económica, que al principio puede no resultar especialmente costosa.

También la presencia en la motivación de la solicitud de elementos incongruentes o de historias particularmente intrincadas debe despertar fuertemente la sospecha, así como el énfasis en la exteriorización de sentimientos por parte del estafador, especialmente si el contacto se ha establecido recientemente.

Qué hacer si eres víctima de estafas amorosas

Entonces, ¿qué hacer si surge la duda de que has caído en la trampa de una estafa romántica? Evidentemente, no des más dinero si ya lo has hecho, y rompe el aislamiento, la relación de exclusividad que el estafador ha intentado crear para evitar que la víctima se enfrente a quienes pueden ofrecerle un punto de vista objetivo sobre la historia en la que él está involucrado.

Una vez que descubra que ha sido estafado, informar también es importante para ayudar a otras personas que se han topado con un impostor en serie.

Sextorsión: extorsión sexual

En el contexto de las estafas amorosas, también puede darse el fenómeno de la sextorsión, extorsión con trasfondo sexual.

En este caso, se induce a la víctima a compartir fotos/videos eróticos, o a tener sexo en la cámara web, solo para ser chantajeada, quizás después de negarse a hacer más «préstamos», con la amenaza de difundir los materiales transmitidos de manera inapropiada.

Los efectos en las víctimas de las estafas amorosas

Los efectos en la víctima de este tipo de estafas son extremadamente pesados: además de la pérdida de dinero, muchas veces ostensible, vive el traumático final de lo que creía que era una auténtica historia sentimental, y se ve obligada a afrontar las consecuencias emocionales de haber sido víctimas de un engaño tan vergonzoso. Esto se traduce en desconfianza hacia los demás, así como en la propia capacidad de protegerse, sentimientos generalizados de ira y vergüenza, ansiedad, depresión e incluso en el desarrollo de actitudes más paranoicas.