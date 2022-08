3 preguntas para saber si estoy aprendiendo a aceptar quién soy

Tres sencillas cuestiones me ayudan a ser plenamente quien Dios me llama a ser, y no una versión mediocre de mí misma

«¿Por qué soy así?». Me reprendí a mí misma al llegar a casa después de una noche con amigos. «¿Y por qué me estoy regañando por eso?», me meta-pregunté. “Pero, en serio, tengo casi 30. ¿No se supone que ya he conseguido ser quién soy?”.

De verdad me encantaría estar en paz conmigo misma, con mi cuerpo, con mi alma, con mi personalidad, con todas las facetas que me hacen ser Cecilia. Pero de alguna manera, no estoy del todo en ese punto.

Estos problemas a menudo salen a la superficie cuando llega mi cumpleaños todos los años. Tiendo a recordar el tiempo pasado mientras empiezo a reflexionar sobre el nuevo año que viene. Quiero aceptar y amar plenamente quién soy en lugar de desear ser diferente. Pero también quiero notar dónde se quedan cortas mis tendencias y hábitos naturales, ya que lo que soy no debería permanecer estancado. Si soy quien debo ser, «prenderé fuego al mundo«, ¿verdad? Quiero ser plenamente quien Dios me llama a ser, y no una versión mediocre de mí misma.

Por ejemplo, tiendo a ser bastante tranquilo y amante de la paz. Esto contribuye a que las personas a menudo se sientan cómodas abriéndose a mí. Sin embargo, mi naturaleza amante de la paz también puede llevarme a evitar conflictos, incluidos los conflictos necesarios. Para convertirme en la Cecilia mejor, más completa y más verdadera que puedo ser, necesito abrazar mi naturaleza amante de la paz, pero saber cuándo me impide amar a Dios y a los demás por completo.

Aquí hay tres preguntas sobre las que me gusta reflexionar para ayudarme a determinar dónde estoy para aceptarme y mejorarme a mí misma…

¿Me gusta mi cuerpo?

En varios momentos me he sentido más cómoda en mi cuerpo que en otros. En este momento, estoy en una fase de la vida posparto en la que mi cuerpo se ve y se siente diferente de lo que es normal para mí.

¿Mirarse al espejo te resulta incómodo? ¿Por qué? ¿Hay razones para ello? Natalia Bostan | Shutterstock

Algunos días no me encanta cómo me veo, pero en esos días puedo concentrarme en todas las cosas increíbles que hace mi cuerpo. También sé que debo tratarlo con respeto, tal vez solo comer golosinas de arroz krispie ayer no fue la mejor manera de respetar mi cuerpo. ¿De qué maneras estoy respetando mi cuerpo y dónde tengo trabajo que hacer? Cuando escribo en un diario las cosas por las que estoy agradecida en un día, me gusta concentrarme en una cosa que aprecio de mi cuerpo ese día.

¿Me gusta mi personalidad?

Algunos días, no. Ha sido útil para mí explorar lo que no me gusta y lo que desearía poder cambiar. Ayuda comenzar reconociendo lo bueno que puedo ver claramente sobre mi forma de ser y decirlo en voz alta. Solo después de haber reconocido lo bueno, empiezo a reconocer lo que podría cambiar, o lo que realmente está mal y debería cambiar.

Por ejemplo, soy una oyente dispuesta y capaz de escuchar en una conversación, pero a veces necesito compartir más y escuchar menos. Muchas cosas no me molestan, pero a veces lo llevo un poco demasiado lejos y no permito que me molesten cosas que deberían (todo, desde los desórdenes domésticos hasta la injusticia).

¿Acepto lo que es razonable o dejo que «todo fluya» demasiado? Shutterstock

¿Me gusta mi alma?

Tal vez esa sea una forma extraña de hacer la pregunta, pero lo que quiero decir es, ¿me gusta dónde estoy con Dios y mi prójimo en este momento? ¿Cuánto tiempo y qué tipo de tiempo paso con Dios? ¿Qué pasa con mi vecino, incluidas las personas que me molestan o con las que no me relaciono naturalmente? ¿Realmente amo a las personas en mi vida, o solo estoy siendo amable y tratando de involucrarme lo menos posible? ¿Estoy demasiado enfocada en lo que me hace sentir cómodo y no lo suficientemente enfocada en mi estado de vida y lo que tengo frente a mí?

Busca momentos para ponerte en presencia de Dios y rezar. goffkein.pro | Shutterstock

Después de un examen de conciencia, encuentro útil terminar en oración. Gracias Dios por mi vida y por lo que soy. Ven, Espíritu Santo, y muéstrame cómo amarte mejor a ti, a mí mismo y a los demás. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Amén.