Valeria Mazza, contundente sobre la cirugía estética y los hijos

A sus 50 años, la ex modelo argentina ha tenido que enfrentar una brutal agresión sufrida por uno de sus hijos. A raíz de esto, habla de la violencia y de cuáles son sus prioridades en la vida

Valeria Mazza sigue siendo bella en todos los aspectos. Ha logrado navegar por la profesión de modelo de forma sobresaliente y al mismo tiempo ejerce de madre de familia con una vida lograda.

Agresión a su hijo mayor

No todo es un camino de rosas para Valeria Mazza. Recientemente, el mayor de sus hijos, Tiziano, de 20 años, sufrió una brutal agresión a la salida de una discoteca. Iba con su hermano Benizio, de 17 años, quien fue testigo de todo lo que le ocurrió.

Valeria Mazza junto a su hijo Tiziano en el hospital. @valeriamazza

Pasado lo peor, Mazza explica ahora que el joven “ha tenido que someterse a dos cirugías pero ya está bien. Le rompieron la mandíbula”.

Para ella, madre de tres, esto le causó impacto y fue una prueba de fortaleza: “Fue terrible, lo pasamos muy mal, con mucha angustia, impotencia y tristeza. Un ataque brutal sin sentido, sin que mediara palabra. Fue un golpe anímico para todos y para su hermano Benicio, de 17 años, que estaba con él”, ha explicado a La Razón en una entrevista con motivo de su paso veraniego por Marbella y por la gala Starlite, una fiesta solidaria organizada por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán.

Su mensaje a los padres

Valeria Mazza no quiere que ninguna madre o padre tenga que pasar por lo mismo, y mucho menos los jóvenes que son víctimas de agresiones en los lugares de ocio. “Estas agresiones -dijo- no pueden seguir pasando. Los padres tenemos responsabilidad y educar a nuestros hijos en la tolerancia, en la educación y en los valores. Rezo para que esto no siga pasando.”

En este tiempo en el hospital muy cerca de su hijo, tanto ella como su marido, Alejandro Gravier, recibieron numerosas muestras de solidaridad, de afecto y de oración: “Ha sido muy emocionante -explica en la misma entrevista-. Y nos decían que rezaban por la recuperación de Tiziano. Frente a la violencia, te encuentras siempre con personas buenas”.

La solución, no le cabe duda a la ex modelo, está al alcance: “La educación es esencial, transmitir valores. Los padres tenemos una obligación importante que no podemos abandonar. No puede ser que el mundo se haya convertido en una selva donde todo vale. Hay que poner freno.”

Por su parte, Valeria Mazza hace que su trabajo y su estilo de vida pueda servir de anclaje de referencia para otros jóvenes. A sus 50 años, declaró que está preparando un documental sobre ella: “Narro mi historia. Era una niña que a los 14 años comencé a hacer algún desfile por diversión. Y después ya me trasladé a Buenos Aires y a los 18 comencé a viajar por el mundo. Yo iba sola y quiero que este documental sea inspirador. Y no solo porque logré una carrera profesional sino lo más importante: crear una familia.”

La entrevistadora, la periodista Paloma Barrientos, le preguntó a Valeria Mazza si acaso su sueño no era ser una top, a lo que Valeria Mazza responde: “No, mi sueño era tener una familia, tener los hijos que tengo, el marido que tengo. Y lo logré y pude congeniar el mundo laboral y el afectivo.”

¿Cirugía?

En la entre vista le preguntaron también si en algún momento de su vida había sufrido acoso, a lo que la ex modelo responde: “Acoso nunca tuve. Sí es cierto que al ser una joven bonita y atractiva hay que aprender a poner distancia con ciertos hombres. También hay que tener en cuenta que hace treinta años había actitudes que las mujeres podíamos procesar aunque nos molestara. Lo bueno es que ahora lo que dábamos como normal es inadmisible.”

De entre las modelos que triunfaron en los años 80 y 90, muchas se han sometido a la cirugía estética. Y no hace falta decir que hay un “boom” que parece imparable en torno a la modificación de cualquier parte del cuerpo. ¿Qué opina alguien como Valeria Mazza, que ha cumplido ya los 50 años? Pues parece que tiene muy claras cuáles son sus prioridades y esta no es una de ellas. Reconoce que sigue siendo una belleza, pero lo toma con agradecimiento por lo recibido: “Tiene que ver la genética pero sobre todo el saber verme con mis cincuenta. Si me hubiera preocupado mi edad, a los 40 habría empezado a hacerme cosas y hoy estaría irreconocible. Y lo más importante es mirarme al espejo y ver mi cara. Y no otra cara”.