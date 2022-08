«Perdí a mi hija y mi fe en el mismo día»

Cuarenta años, joven, atractiva y dinámica, Hélène Machelon, decoradora y formadora, vivió en cuatro rincones del mundo siguiendo los movimientos profesionales de su marido Gilles, antes de echar raíces en Francia. Argelia, México, Vietnam… Una gira mundial en la que los dos tuvieron la alegría de adoptar a tres niños: Paul, 17, Capucine, 13, y Olivia, 6. La familia, sin embargo, no estaría completa sin recordar a Jeanne, la pequeña hija que murió hace 18 años cuando no tenía ni un año.

Hélène ha escrito, en forma de novela coral que toca la sinceridad, Envolée (Mame), la corta pero hermosa vida de Jeanne, una «bebé burbuja» que padeció el síndrome de inmunodeficiencia severa. Aleteia conoció a Hélène, quien se abrió sin filtros sobre la rebeldía y el dolor asociados a la pérdida de un hijo, así como sobre el retorno paulatino a la vida y la fe.

Ambos portadores de una anomalía genética, Hélène y Gilles tienen una posibilidad entre cuatro de tener un hijo con defensas inmunitarias casi inexistentes. Su primera hija, Jeanne, nacida nueve meses después de su matrimonio, luchó contra esta enfermedad durante casi un año. La quimioterapia, los trasplantes de médula ósea… los tratamientos no lograron salvarla, y las oraciones tampoco. Una observación que en su momento llevó a Hélène a rebelarse.

Creyente, practicante, esta mujer recuerda las numerosas oraciones dirigidas a Dios para salvar a su hija, hasta las «postraciones en el suelo de las capillas» para implorar la misericordia del Señor. En todo el mundo se organizaban cadenas de oración, la madre estaba segura, muy segura del milagro. Lo esperaba, se lo merecían -se dijo entonces. Sería la recompensa por su fe cierta, por su esperanza inagotable.

El milagro, sin embargo, fue más allá: «Perdí a Jeanne y mi fe el mismo día», confiesa hoy. Además del sufrimiento que atravesó el corazón de su madre, la invadió una rabia implacable: “Me lastimé mucho para perder la fe”. Dejó de orar y obstinadamente se mantuvo alejada de las iglesias. Durante un largo período de abandono rechazó la fe, sin poder, sin embargo, perderla. Hélène ya no tenía la alegría de antes, pero una mañana se despertó más liviana: se permitió reír nuevamente, alegrarse por las buenas noticias de los demás, incluso sus seres queridos pudieron respirar nuevamente.

La espera y llegada de sus hijos adoptivos marcó también la reconciliación con Dios:

Helena Machelon

«Llevar a los muertos a nuestro hogar es un poco como tener el cielo en la sala de estar»

Fue en México donde Hélène encontró algo de alivio después de la desaparición de Jeanne:

Kobby Dagan – Shutterstock

El cementerio. Un lugar adonde se obligó a ir, pero donde el dolor se volvió demasiado pesado:

Un gesto consolador y reparador. Jeanne sigue presente entre ellos. Hélène tiene la impresión de que siempre se ha sentado sobre sus hombros: le habla, le dirige frases cortas, pensamientos. Sus hijos son particularmente vivaces y celosos para hacer lugar a Jeanne, así como atentos y rápidos para completar la lista de hijos cuando Hélène, en aras de la brevedad, dice que solo tiene tres hijos. Después del sufrimiento y la ira, poco a poco llegó la aceptación: «Ella no fue hecha para esta vida», concluye simplemente Hélène.

Cediendo simbólicamente la palabra a su hija, en las últimas líneas de su libro, Hélène ilustra magníficamente cómo el amor nunca deja de transmitirse a través de la comunión de los santos:

Me has mecido, me has sanado, has embellecido mi vida, me eres fiel, me amas con amor incondicional y eterno. No lo dudes: estoy contigo en cada paso del camino.