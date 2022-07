El adorable gesto de Paul Rudd a un niño víctima de bullying

El caso de un alumno de sexto grado acosado llamó la atención de uno de los actores más simpáticos de Hollywood

Hay algo muy entrañable en el actor de Hollywood Paul Rudd. Ya sea por su buena apariencia juvenil o por los personajes a menudo tontos que representa, parece muy simpático.

Así que no fue una sorpresa que este padre de dos hijos interviniera para ofrecer algo de apoyo a un niño de 12 años llamado Brody que tenía un anuario vacío porque solo dos amigos y un maestro lo firmaron.

Su madre, Cassandra Ridder, estaba comprensiblemente molesta por su hijo, que ya había sufrido acoso en la escuela, y recurrió a las redes sociales para compartir su historia y arrojar luz sobre este tipo de acoso. Después de todo, la forma en que se acosa a los niños se presenta de muchas formas diferentes, y ser excluido puede ser muy doloroso.

Como compartió Ridder con The Washington Post , «que la gente le dijera que no y le negara una firma, me dolía el corazón».

Y fue igualmente desgarrador que el alumno de sexto grado escribiera en su propio anuario: «Espero que hagas más amigos, Brody Ridder».

Al principio, la historia se compartió entre pequeños grupos de padres. Luego, una estudiante de 17 años, Joanna Cooper, se enteró del caso del anuario vacío de Brody. “Voy a conseguir gente y vamos a firmar su anuario. Ningún niño merece sentirse así”, compartió la estudiante de 11.° grado.

Así que reunió a amigos para ir a la escuela de Brody y llenar las páginas de su anuario con sus firmas. Afortunadamente, los estudiantes mayores de la escuela de Brody también decidieron tomar medidas y firmar el libro del joven.

Con todos los niños mayores ofreciendo su ayuda, la noticia llamó rápidamente la atención de Rudd. La estrella de Ant-Man envió un paquete de golosinas de Marvel al joven acosado, así como una carta, como compartió Ridder en su cuenta de Facebook .

Fue genial hablar contigo el otro día. Es importante recordar que incluso cuando la vida es dura, las cosas mejoran. Hay tantas personas que te aman y piensan que eres el chico más genial que existe, ¡yo soy uno de ellos! No puedo esperar a ver todas las cosas increíbles que vas a lograr. Tu amigo Paul”

Rudd también escribió en un casco que le envió al niño: “¡A mi buen amigo Brody, para cuando se enfrente al mundo!”. Adorablemente, los dos se enviaron mensajes de texto: Brody compartió con Rudd que él era su superhéroe favorito. Y al más puro estilo Rudd, simplemente respondió: “Y tú eres el mío”.

Siempre es encantador cuando las estrellas se toman un tiempo para brindar su apoyo y aliento a quien lo necesita. Y si bien es posible que Rudd haya sido galardonado con el título de «Hombre vivo más sexy» de la revista People en 2021, es más su corazón cariñoso lo que lo hace tan atractivo.

Sin embargo, no sorprende que el héroe de Marvel ayude al joven Brody. Este hombre de familia también es un defensor de la Asociación de la Tartamudez para Jóvenes, habiendo asumido el papel de una persona con tartamudez en una obra de teatro. También es fundador de la organización benéfica The Big Slick, que patrocina un evento deportivo anual para recaudar dinero para el Children’s Mercy Hospital de Kansas City.

Con suerte, con Rudd como su nuevo amigo, Brody comenzará el próximo año escolar un poco menos solo. Sus compañeros de clase podrán aprender de sus errores y abrazar a aquellos que están al margen.