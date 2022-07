6 famosos que casi fueron abortados

Gracias al coraje de sus madres, estos hombres y mujeres famosos están presentes hoy para compartir sus talentos.

Algo que la gente no siempre considera con respecto al aborto es qué vida podría haber tenido ese feto o embrión. De hecho, es más fácil no pensar realmente en lo que ese niño por nacer podría haberle ofrecido al mundo. ¿Cuántos científicos, maestros, atletas, médicos, artistas, innovadores y servidores públicos potenciales no pudieron compartir sus talentos? Nunca sabremos.

Si consideramos a algunas personas conocidas que estuvieron cerca de ser abortadas, eso nos ayuda a darnos cuenta de las consecuencias de una decisión tan drástica. Después de todo, ¿dónde estaríamos sin el talento de algunas de estas personas?

Así que echa un vistazo a continuación para ver a quien casi no lo logra. Y consideremos el coraje de sus madres que luego tuvieron a sus hijos, aún a costa mucho sacrificio.

Celine Dion

Celine Dion. Georges Biard-(CC BY-SA 3.0)

Cuando la madre de esta cantante canadiense se enteró de que estaba embarazada, comprensiblemente se sintió abrumada porque era su decimocuarto hijo. Si bien consideró el aborto, habló con su sacerdote, quien pudo guiarla y ofrecerle el apoyo que necesitaba. ¡Y qué aportación fue Celine! Como una cantante muy querida en todo el mundo, ha brindado mucho placer a millones de personas durante muchos años.

Justin Bieber

El joven rompecorazones solo está aquí debido a la fortaleza de su madre. De hecho, a los 17 años, Pattie Mallette se enteró de que estaba embarazada y recibió presiones de la gente para que abortara. “Sabía que no podía. Solo sabía que no podía. Sabía que tenía que quedármelo”, compartió Mallette con la presentadora de Today, Kathie Lee Gifford. “Y, haz lo mejor que sepas. Yo, ya sabes, no sabía cómo iba a hacerlo. Pero sabía que no podía, no podía abortar. Tuve que hacer mi mejor esfuerzo. Tenía que ver qué podía hacer. Y estaba decidida a hacer lo que fuera necesario”.

¡Bueno, la joven madre pareció hacer un buen trabajo, como lo atestiguan muchas Bieliebers!

Andrea Bocelli

Andrea Bocelli. Shutterstock | D-VISIONS

¿Te imaginas un mundo en el que nunca lleguemos a escuchar los dulces tonos de este famoso tenor italiano? Bueno, los médicos le dijeron a la madre de Bocelli que abortara a su hijo porque nacería con una discapacidad. Según Bocelli, su madre fue hospitalizada con apendicitis. Como compartió en un breve video:

“Los médicos tuvieron que aplicarle un poco de hielo en el estómago y cuando terminaron los tratamientos los médicos le sugirieron que abortara al niño. Le dijeron que era la mejor solución porque el bebé nacería con alguna discapacidad. Pero la joven esposa valiente decidió no abortar y nació el niño. Esa mujer era mi madre, y yo era el niño. Tal vez soy partidista, pero puedo decir que fue la elección correcta”.

Tim Tebow

La madre del jugador de fútbol americano, Pam Tebow, sufría de disentería amebiana, lo que requería una fuerte medicación. Su salud empeoró justo cuando supo que estaba embarazada. Como explicó Tebow en su libro A través de mis ojos, los médicos lo consideraron un tipo de tumor que había que extirpar. Pam se negó. Recurrió a la oración para que la guiara y el resultado fue un bebé saludable que ha entretenido a millones con su increíble carrera futbolística.

Quién sabe qué cosas tan magníficas aportará cada vida. Shutterstock | SewCream

Steph Curry

Otro héroe deportivo solo está aquí hoy debido a la fe de su madre. Como compartió Sonya Curry en su libro Fierce Love: A Memoir of Family, Faith, and Purpose, fue gracias al Espíritu Santo que se alejó de la clínica de abortos. “Dios tenía un plan para ese niño. Steph no podía existir. Si hubiera pasado por eso, Wardell Stephen Curry II no habría existido”.

Jack Nicholson

En 1990, el legendario actor reveló en una entrevista con The Washington Post en los años 90 que creció sin darse cuenta de que su hermana era en realidad su madre.

Jack Nicholson. © 360b/SHUTTERSTOCK

Esto impactó su propia actitud hacia el aborto. Si bien afirma estar a favor del derecho a decidir, también afirmó que personalmente estaba en contra del aborto porque “yo mismo soy un hijo ilegítimo y sería hipócrita tomar cualquier otra posición. Estaría muerto, no existiría. Y no tengo más que total admiración, gratitud y respeto por la fortaleza de las mujeres que tomaron la decisión que tomaron en mi caso individual”.

La estrella es padre y declaró en la misma entrevista que se siente bendecido de tener a sus hijos.