La familia de Nightbirde publica una canción inédita de la fallecida estrella

A muchos de nosotros nos conmovió la hermosa voz de la estrella de America’s Got Talent, Nightbirde. Desde el momento en que la frágil cantante con una gran voz y un mensaje aún más grande subió al escenario, nos hizo ver la vida de una manera completamente nueva.

Aunque en ese momento tenía pocas posibilidades de sobrevivir al cáncer, encarnaba una energía y una alegría por la vida que nos hacían sentir que “está bien”, tal como lo explica su canción, «It’s ok».

Cuando Nightbirde finalmente sucumbió al cáncer en febrero pasado, dejó un legado de esperanza, no solo en esta vida, sino en la vida eterna por venir. Y aunque los fans podrían haber pensado que eso sería lo último que escucharíamos de la cantante, su familia compartió que lanzaba una de las canciones de Nightbirde el 4 de julio, ayer, la víspera del tributo America’s Got Talent tiene previsto celebrar hoy. La canción inédita se titula «Fly» y de ella podemos hablarte ya.

En una publicación en la página de Facebook de Nightbirde, la familia compartió la noticia del lanzamiento de una manera típica de la difunta cantante; acompañada de un extracto de un hermoso poema llamado “Dios en el piso del baño” que escribió mientras luchaba contra la enfermedad.

«La vecina de abajo de Dios»

El poema dice así:

«Soy la vecina de abajo de Dios, golpeando el techo con un palo de escoba. Me presento en su puerta todos los días. A veces con canciones, a veces con maldiciones. A veces disculpas, regalos, preguntas, demandas. A veces uso mi llave debajo de la alfombra para entrar. Otras veces, me enfurruño afuera hasta que Él me abre la puerta.

Lo he llamado tramposo y mentiroso, y lo decía en serio. Le he dicho que quería morir, y lo decía en serio. Las lágrimas se han convertido en la única oración que conozco. Las oraciones brotan de mis fosas nasales y gotean por mis antebrazos. Caen al suelo mientras le alcanzo a Él. Estas son las oraciones que repito noche y día; amanecer, puesta de sol.

Llámame amargada si quieres, es justo. Cuenta conmigo entre los enojados, los cínicos, los ofendidos, los endurecidos. Pero cuéntame también entre los amigos de Dios. Porque le he visto en forma distinta. He sentido su exhalación, he reposado en su sombra, he entrecerrado los ojos para leer el mensaje que escribió para mí en la cama: «Yo también estoy triste. ”

Si una explicación ayudaría, Él me escribiría una, lo sé. Pero tal vez una explicación solo iniciaría una discusión entre nosotros—y no quiero discutir con Dios. Quiero acostarme en una hamaca con Él y trazar las venas en sus brazos.”