Las últimas palabras de Nightbirde sobre la tristeza, antes de morir

En un breve video, la estrella nos anima a "estar tristes y agradecidos" cuando lidiamos con el duelo

Murió el 19 de febrero a la edad de 31 años, y dejó un mensaje final en Facebook. Jane ‘Nightbirde’ Marczewski comparte sus últimos pensamientos sobre la tristeza y el luto. Y de la manera perfecta, al estilo Nightbirde, resume las cosas con elocuencia e inspiración.

Tómese unos minutos para escuchar sus últimas palabras que consolarán a sus fans y a cualquiera que esté de duelo por la pérdida de un ser querido:

Aquí está la cosa: el hecho de que estés triste o que estés llorando no significa que no tengas esperanza, no significa que no estés agradecido. No significa que no estés luchando por tu vida o que la dejes ir… Llorar, gritar, estar de luto es la manera como mostramos al mundo nuestra pérdida. Llorar es expresar que algo te importa. Y yo creo que sufrir y sentir a través de las emociones que sientes; la tristeza y el sufrimiento y la injusticia y el enojo, y la pérdida y la negociación, creo que es sagrado.

Da miedo recorrer esos caminos oscuros pero ¿sabes qué? Esos sentimientos no te dejan. Tienes que sentir, no puedes fingirlo el resto de tu vida como si nada malo pasara y solo cosas alegres pasaran en la vida. No se trata de eso el ser humano.

Quien quiera darte una dosis de esta tóxica positividad: ¡sé feliz!, no tienes que tomarla. No tienes que sentirte culpable por estar triste. Es algo que me cuesta mucho trabajo a mí porque solía pensar que si estaba triste significaba que no estaba luchando lo suficiente o que no era lo suficientemente agradecida pero no es verdad.

¡Está triste y agradecido!, y mira las luces brillantes y siente tus sentimientos… Todo es real, la alegría, el dolor… es real y no tienes que elegir uno u otro. La vida es hermosa o es basura; es ambas a veces.

Los quiero, gracias por escuchar mi video tik tok.

Notarás que sus palabras hacen eco de los pensamientos del Papa Francisco sobre el duelo:

«La razón por sí sola no es capaz de dar sentido a nuestros sentimientos más profundos; apreciar el dolor que experimentamos y proporcionar las respuestas que estamos buscando. En momentos como estos, más que nunca necesitamos las razones del corazón, que son las únicas que pueden ayudarnos a comprender el misterio que abraza nuestra soledad».

Una familia de fe

A medida que los familiares de la fallecida cantante comienzan a llorar, se han sincerado sobre su muerte después de perder su batalla contra el cáncer.

La familia compartió una declaración con el Daily Mail en respuesta a la muerte de Nightbirde; nos da un poco más de información sobre la mujer con una gran voz y una fe aún más grande:

«Con el más profundo dolor confirmamos que, después de una batalla de cuatro años contra el cáncer, Jane Marczewski, conocida por muchos de ustedes como Nightbirde, falleció el 19 de febrero de 2022. Nosotros, su familia, estamos devastados por su fallecimiento y pérdida inimaginable. Muchos la recuerdan de America’s Got Talent, donde interpretó su canción It’s OK; e inspiró a millones de personas en todo el mundo con sus mensajes de fe y nunca rendirse. Aquellos que la conocieron, disfrutaron de su personalidad más grande que la vida y su sentido del humor. Tenía una broma ingeniosa para cada ocasión, incluso si la broma era sobre ella. Su legado perdurable será el regalo de esperanza que le dio a tantos a través de su música y la fuerza que encontró en Jesús. Agradecemos a todos por sus mensajes de amor y apoyo».