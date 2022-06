¿Dónde está Jesús?

«El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él «

Me encanta escuchar con atención las homilías de los sacerdotes, siempre aprendo cosas interesantes.

Esta tarde, en la misa de 6:00 p.m. por ejemplo, durante su homilía en la iglesia de Lourdes, el padre Antonio hizo una pregunta que nos dejó reflexionando:

“En Mateo 28 Jesús nos dijo: “Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. Muy bien, ahora la pregunta… ¿dónde lo encontramos? ¿Lo han pensado alguna vez?”.

Mi mente viajó a las Sagradas Escrituras y allí encontré algunas repuestas.

Siempre que tengo inquietudes acudo a mi gastada Biblia y allí están las repuestas. Por eso aconsejo a los católicos que abran sus Biblias y la lean. Dios tiene mucho que decirnos en la Biblia, pero no lo estamos escuchando.

¿Dónde encontramos a Jesús?

Busquemos en la Biblia Mateo 26, 26-28

Más claro que el agua en una tinaja, en la santa Eucaristía está Jesús VIVO. Se encuentra presente en cada hostia consagrada por un sacerdote católico. Y es algo tan serio que se nos advierte:

«Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo.»

1 Corintios 11, 26-27