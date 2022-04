¿Conoces realmente a Jesús?

La Biblia nos muestra cómo es realmente el Hijo de Dios, su propósito de vida, su estilo

«Y vosotros ¿quién decís que soy yo?”. Simón Pedro contestó:

“Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» Mateo 16

Creo que alguna vez te lo he comentado. Desde que era niño, Jesús fue mi mejor amigo. Le tenía presente en mi vida. Pero la verdad, sabía muy poco de Él.

Me bastaba experimentar su Amor que daba a manos llenas desde el Sagrario en el oratorio que estaba enfrente de mi casa.

No pensaba tampoco en preguntarle por su vida. Era mi amigo y eso me alegraba los días. Al crecer comprendí que para amarlo más debía estudiar su vida, con espíritu de oración.

Y tratar de comprender tanto amor por nosotros, su sacrificio extremo en la Cruz, obedeciendo al Padre.

¿Nunca te has preguntado cómo era la vida diaria de Jesús? ¿Cuáles eran sus gustos? ¿Qué le gustaba comer? ¿Qué hablaba con san José y la Virgen María?

El día a día de Jesús

Jesús hablando con Nicodemo Public Domain

Empecé a leer la Biblia buscando respuestas y descubrí momentos sorprendentes como la charla nocturna que tuvo con Nicodemo, un magistrado judío, en la que este reconoce:

«Rabbí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él”. Juan 3

Entonces Jesús le revela su destino y propósito en este mundo:

«Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna«. Juan 3

El Hijo del hombre y otros nombres de Jesús

Cuando amas a una persona lo quieres saber todo de él o de ella. Así me ha ocurrido con Jesús, ahora de grande, me he puesto a indagar. Y todo lo que encuentro me deja maravillado.

El papa Francisco habló de esto mismo: “LOS PASOS PARA CONOCER A JESÚS”. En un maravilloso documento que debes leer.

Leí hace unos días que la Biblia menciona 88 veces a Jesús como “El Hijo del Hombre”. Es un término curioso.

Estuve buscando información y se menciona una profecía escrita en Daniel 7, 13-14.

“Seguía yo mirando en la visión nocturna, y vi venir sobre las nubes del cielo a uno como hijo de hombre, que se llegó al anciano de muchos días y fue presentado ante éste. Le fue dado el señorío, la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es dominio eterno que no acabará, y su imperio, imperio que nunca desaparecerá”.

Aparecen otros nombre en los evangelios: “Enmanuel”, “Cristo”, “Cordero de Dios”, “La Palabra”…

¿Qué tanto lo conocemos?

A mí me impacta mucho saber todo lo que hizo por nosotros:

«Se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre«. Flp 2, 7

Jesús nos ha dicho que es la Luz del mundo y también:

«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» Juan 14

Es el camino, para llegar a Dios.

La verdad: ante Él no se puede mentir.

Y la vida, de quien tendrás la vida eterna.

¡Santo cielo! Hay que recordarle esto al mundo. Que todos lo sepan y conozcan a Jesús como realmente es: el Hijo de Dios, un amigo noble y bueno, Todopoderoso, y sorprendentemente, humilde.

A veces me siento en una banca afuera de mi casa a pensar y reflexionar en nuestra fe. Me percato que cada día descubro algo novedoso, extraordinario de Jesús.

¿Te gustaría conocer más a Jesús?

Es muy sencillo. Esa Biblia que tienes en tu casa, ábrela. Empecemos hoy a leer los 4 Evangelios. El evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas, y Juan.

Todos ellos fueron cercanos a Jesús. Leí que se estos Evangelios se escribieron poco después que Jesús se marchó, por lo que recogen su vida con bastante claridad.

¿Sigues a Jesús? Proponte conocerlo mejor. Lee el Nuevo Testamento. Ya verás cómo cambiará tu vida.

Te comparto un plan de lectura muy sencillo del Nuevo Testamento que Aleteia publicó.

Y tú, ¿quién dices que es Jesús?