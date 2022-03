El hombre que se aferra a la cruz en Ucrania

La asombrosa historia de una fotografía tomada por Dennis Melnickuk frente a una iglesia en Lviv

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para convertirnos en los pies y las manos de Jesús en el suelo”, escribió el ucraniano que tomó esta extraordinaria foto.

La cara del hombre que abraza la cruz no se puede ver. Pero parece que le está mirando el Cristo martirizado…

El hombre, la cruz y el Cristo

Dennis Melnichuk y su esposa Anna estaban en Lviv. Se despertaron el 24 de febrero con el sonido del teléfono. Se enteraron de que habían caído bombas sobre Kiev. Y decidieron trasladarse al este, a Tarnopol.

Antes de partir, fueron a comprar las cosas necesarias y sacar dinero de un cajero automático.

Había largas filas de personas frente a tiendas y cajeros automáticos. Esperaron pacientemente junto con otras personas preocupadas. En un momento, los ojos de Dennis se vieron atraídos por una vista conmovedora.

Un hombre vestido con ropa oscura se acercó a la alta cruz que estaba en la plaza junto al convento, la tomó y la abrazó con fuerza.

Dennis, al ver esto, rápidamente tomó una foto. La imagen muestra a un hombre abrazado a la cruz. No puedes ver su rostro.

Por otro lado, se ve el rostro de Cristo martirizado, que inclina la cabeza y mira, por así decirlo, al hombre que abraza la cruz. Después de un rato, el hombre dejó la cruz y entró en una iglesia cercana.

¿Por qué Dios permite esto?

En una entrevista con CNA (Agencia Católica de Noticias), Dennis dijo: “Sentí que mi corazón temblaba de incredulidad y conmoción. También sentí que la fe crecía en mi corazón”.

La agresión de Rusia a Ucrania, a casi dos semanas de la guerra, y el sufrimiento injustificado de personas inocentes nos hacen cuestionarnos.

¿Por qué Dios permite tal tragedia? ¿Y por qué Jesús acepta el sufrimiento y el dolor de tantos? ¿Por qué no detiene este drama?

También surgen otras preguntas: ¿Por qué los humanos, a pesar de tantas experiencias, somos incapaces de mantener la paz?

¿Por qué estamos dispuestos a pisotear a otras personas por orgullo, estupidez o codicia?

Creo que es mucho más fácil para nosotros entender la debilidad, el pecado y la mezquindad de las personas. El Dios ausente, a primera vista, es algo que no se puede comprender.

Sé que Dios hizo libres a las personas y respeta nuestra voluntad más que nosotros. Sus planes, sin embargo, son incomprensibles.

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos”, leo en el Libro de Isaías (Isaías 55,8).

¿Tengo la fuerza para confiar en Él ahora?

El hombre de la foto de Dennis Melnichuk me muestra el camino correcto: en el desamparo, en la ausencia de una respuesta, puedo ir a Aquel que abarca toda la historia.

Tal vez no me explique lo que está pasando, no diga cuál es su plan para esto. Pero me animará.

Puedo acurrucarme en sus brazos. Tomar fuerza y ​​ánimo. Puedo sentir su mirada sobre mí: atormentada, triste, pero llena de amor, que me llama a la acción.

Dice el Evangelio de san Mateo: todo lo que hicieron por uno de los más pequeños, lo hicieron por Cristo mismo.

Me duele el corazón haber hecho tan poco para ayudar. Rezo por la paz, pero tal vez es hora de romperme en la cruz y empezar a trabajar.

Dennis y Anna Melnichuk y Generación despierta

Dennis y su esposa Anna no se fueron de Ucrania. ¡Al contrario! Se dirigieron hacia el este, hacia Tarnopol, para organizar ayuda para refugiados y víctimas.