Luisana Lopilato y Michael Bublé, embarazados: nos sacaron un «wow» al anunciarlo

No ha sido un anuncio al uso, ni con globos ni cañón de colores. Luisana y su esposo, Michael Bublé, anunciaron el embarazo de la forma más sorprendente

Si alguien esperaba un comunicado oficial, nada más oficial que el vídeoclip que el cantante Michel Bublé acaba de publicar. En él da a conocer lo que nadie sabía: el embarazo de Luisana Lopilatoy Michael Buble esperan su cuarto hijo en común. La pareja reveló en el próximo vídeo musical del cantante que la actriz está embarazada.

El título de la canción lo dice todo: I’ll Never Not Love You, (Nunca dejaré de amarte). El estreno mundial está anunciado para hoy a las 16.00 horas (hora española) en Youtube.

El vídeoclip en el que tuvimos noticia del embarazo de Luisana es solo un fragmento de la canción. Lo filtró TMZ.

Aparece Michael Bublé en el supermercado, ante la cajera, en medio de un sueño. A continuación, despierta y encuentra a su esposa y a sus hijos. Hasta aquí todo normal. Pero resulta que la cámara enfoca a Luisana y los niños andando contentos por el pasillo del establecimiento. Y a Luisana se le nota una pancita de varios meses de embarazo.

Fotograma del vídeoclip en el que aparece Luisana con un embarazo ya considerable. Viral

Sin duda es un modo original, único e irrepetible de anunciar la llegada de un nuevo bebé a la familia de Michael Bublé y Luisana Lopilato.

Michael tuiteó unas palabras acerca de su nuevo vídeo: «Haven’t Met You Yet fue el hermoso comienzo de un verdadero romance. 10 años después, la historia continúa en la extraordinaria secuela I’ll Never Not Love You«.

Según varias fuentes, el nuevo video de Bublé es una continuación de la historia y presenta escenas de películas románticas como Titanic, The Notebook y The Princess Bride.

Los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Michael y Luisana ya son padres de tres maravillosos hijos: Noah, de ocho años, Elías, de seis, y Vida, de tres.

A su hijo mayor, Noah, le diagnosticaron un hepatoblastoma en 2016.

El cantante canceló su gira al tener conocimiento de la enfermedad de su hijo y abandonó su carrera profesional durante dos años. Noah, gracias a Dios, logró recuperarse en 2017.