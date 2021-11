Este video de TikTok de la icónica ‘Dirty Dancing’ es maravilloso

El bailarín Cameron Gordon dice que fue "bendecido" por poder actuar en el escenario en esta recaudación de fondos

Como el primer concursante con síndrome de Down en participar en la recaudación de fondos Dancing With the Stars para el Hospice Prince Edward Island en Charlottetown, Cameron Gordon se sintió «bendecido» de haber participado en el evento, e incluso informó: «Casi lloro un poco” después de la rutina, según CBC News .

Sin embargo, la realidad es que el público, y aquellos de nosotros que vimos el baile online, somos los que tenemos la verdadera bendición de haber presenciado la extraordinaria actuación de Gordon y Megan Connors, su pareja de baile.

El dúo de bailarines realizó una versión más amigable para los niños del baile que apareció en la exitosa película Dirty Dancing. Era apropiado que la pareja estuviera bailando The Time of My Life, ya que Gordon, vistiendo la combinación de pantalón y camisa negra al estilo de Patrick Swayze, parecía lleno de confianza y alegría.

“La multitud estaba encantada y eso me hace sentir que puedo hacer cualquier cosa. Estoy muy feliz en este momento y me siento muy bendecido ”, compartió la joven bailarina.

Los bailarines no solo sorprendieron a la multitud, también impresionaron a los jueces, quienes les otorgaron el premio Judges ‘Choice Award, recaudando la impresionante cantidad de 9.000 dólares para el Hospice PEI.

Pero no es la primera vez que Gordon comparte su talento físico con el mundo. Resulta que es un levantador de pesas entrenado y ha competido en los Special Olimpics de Canadá, algo que definitivamente lo habrá ayudado a lograr el famoso «levantamiento» en el baile.