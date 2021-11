El Vaticano encarga a un ex vagabundo dos sellos de Navidad

Sus habilidades con el pincel pronto se hicieron de conocimiento público, y en abril de este año, el cardenal Konrad Krajewski, quien como limosnero papal dirige actividades caritativas en nombre del Papa, le ofreció a Pierkarski un taller en el Palazzo Migliore, un palacio que ahora se ha convertido en un refugio para el Papa.

Se mudó a su taller el día antes de su cumpleaños, y desde allí se dedicó a realizar encargos de pintura de familias, mascotas y niños.

Poco después, recibió un encargo muy importante del propio Vaticano para crear dos sellos para Natale MMXXI (Navidad 2021), los famosos sellos emitidos para Adviento y Navidad.

In #Vaticano pronta la serie per #Natale . La firma il polacco Adam Piekarski: https://t.co/JxFWI5Zits pic.twitter.com/mkVoruGaUB

«Todavía es irreal para mí, y todavía no creo que este honor sea mío», compartió Piekarski. «Soy un simple artesano, y esto me sorprendió por completo».

Como alcohólico, explicó: “La adicción todavía está ahí, y Satanás está trabajando duro para atraparme en esos momentos de triunfo. Pero trato de aguantar, el trabajo me ayuda mucho”.

Su encargo del pontífice lo llevó a crear dos imágenes populares, la de la Sagrada Familia y la de los Tres Magos, aunque su interpretación de los Tres Magos tiene aún más significado para el artista.

Los rostros de los Reyes Magos

Los rostros que representan a los Tres Magos pertenecen en realidad a algunos de los hombres que Piekarski ha encontrado en el Palazzo Migliore y, como él explica, estos rostros son típicos de otros que ha visto durante casi dos décadas en las calles.

“Estaba en el fondo de la existencia, pensé que terminaría pronto con esta miserable vida. Pero Dios tenía planes diferentes para mí y envió al padre Leszek, quien me ayudó”, explicó Piekarski.

El cardenal parece igualmente emocionado por el trabajo de su compatriota. “Es una revolución en el Vaticano que una persona sin hogar pintara las imágenes de nuestros famosos sellos. ¡Y le pagaron bien!», dijo Krajewski a Crux.

A pesar de los elogios que Piekarski ha recibido por su trabajo, el ex vagabundo no busca la gloria. «Algo murió en mí en esos años en las calles… No espero rehacer la Capilla Sixtina». Simplemente quiere llevar una vida pacífica, centrándose en su trabajo.