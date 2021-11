El actor Chris Pratt tiene una solución religiosa para encontrar un cónyuge

Chris Pratt ha sido muy abierto sobre su relación con su esposa, Katherine Schwarzenegger, y los dos parecen irradiar amor y felicidad.

En una publicación reciente de Instagram, con la pareja muy enamorada, este hombre de 42 años no solo menciona cuánto ama a su esposa (¡qué lindo!), sino también dónde se conocieron: inusualmente para una estrella de Hollywood, fue en la iglesia.

Consejos valiosos

La publicación estaba llena de amor, humor y un poco de valiosos consejos matrimoniales:

«Tío. De verdad. ¡Mira cómo me mira! Quiero decir. ¡¡Encuentra a alguien que te mire así !! ¿¡Sabes!? Nos conocimos en la iglesia. Ella me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable. Mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para ahogarlo, ¡pero eso es amor! Ella me ayuda con todo. A cambio, periódicamente, abro un frasco de encurtidos. Esa es la tarea».

Y termina con una hermosa declaración de amor:

“Su corazón es puro y me pertenece. Mi mayor tesoro junto a mi tarjeta Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie. Si la conoces, sabes que eso es decir mucho. Es su cumpleaños en unas 6 semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire hacia atrás en esta publicación. Te amo, cariño.»

Katherine, que claramente también tiene un buen sentido del humor, pero quería dejar las cosas claras sobre sus modales en la mesa, respondió juguetonamente en los comentarios: “Oh, wow. Es solo cuando como CEREAL, pero te quiero».