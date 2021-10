Compartir la mesa es salud y cohesión para la familia

Las comidas compartidas son el momento de contar historias de años o décadas anteriores para cultivar la memoria y la cultura familiar. No debe ser un monólogo de los padres, sino que se debe incentivar la curiosidad por la vida de los abuelos y los bisabuelos. ¿De dónde proceden los antepasados, a qué se dedicaban? En esa dirección en las comidas deben salir temas importantes del pasado que marcaron la vida del país y también temas de actualidad.

Los padres sacan temas y los hijos primero escuchan, luego preguntan, y en tercer lugar se les encarga, en función de la edad, preparar algún tema para explicarlo. Hay que tratar divulgativamente temas variados: historia, arte, política, cultura, música, deportes, etc. Y hay que lograr que todos puedan intervenir aportando datos o preguntando. “Míralo en la enciclopedia –en papel o digital- y el próximo día nos lo explicas”. Siempre respetando los turnos.

En ese clima los padres, o algún hermano mayor, deben velar por la corrección del lenguaje, del vocabulario, de la pronunciación. Con mano izquierda: más que corregir la palabra mal expresada, proponer la palabra bien dicha sin interrumpir mucho el ritmo de la conversación. Cultura y lenguaje son dos herramientas para alcanzar el éxito escolar. Cuanto más rico sea el vocabulario y los temas que se tocan en la mesa familiar, mejor se está apoyando a la escuela. La escuela se expresa con vocabularios exigentes y trata temas de cultura, naturaleza y sociedad.

La investigación lo señala: la instrucción informal (cultural, social, en lenguaje) del hogar es un predictor de éxito escolar. Y beneficia indudablemente a las familias pudientes que además tienen más tiempo y formación universitaria. Hay que buscar soluciones para todos. ¿Quizá oír grabaciones breves de temas en podcast? Igual que los monjes que, en silencio, escuchan a un lector en el refectorio. No es fácil.

Ganar en diálogo, apertura personal, gestión de las propias emociones

Las comidas familiares son también la plataforma ideal para conocer a los hijos, para lograr que estos desplieguen su personalidad, para que se expresen y se explayen exponiendo qué les sucede por dentro. A veces surgirán comentarios que inclinarán a los padres a tratar esos temas con más intimidad: es decir, en un encuentro hijo-padre, o con la madre. Desde ese encuentro personal conocerán mejor al hijo y se resolverán problemas que, de alguna forma, lejos de la mesa, habría sido muy difícil descubrir.

Dar gracias en familia nos ayuda a vivir la gratitud en todos los momentos de la vida. Monkey Business Images | Shutterstock

En este trato abierto y respetuoso no dejan de quedar en evidencia conflictos: temas escolares, rencillas entre hermanos, o un dolor de cabeza que puede tener que ver con la necesidad de unas gafas adecuadas.

La mesa familiar es como un consultorio psicológico, médico y de autogestión personal: pura comunicación.

Estirando mucho la metáfora, se podría decir que la mesa familiar es como un consultorio psicológico, médico y de autogestión personal: pura comunicación. Donde se enseña también a andar por la vida: a ser más cauto, más prudente y a veces un poco más abierto y audaz: según hijos, edades, temperamentos y personalidades. “¡Esta maestra me tiene tirria!” dice el pequeño. Quizá sea verdad o quizá no. Si lo repite muchas veces habrá que poner patas al asunto. Y para que todo esto suceda se debe alcanzar un clima de confianza y respeto que permita a todos expresarse sin trabas. Incluso para señalar a los padres que algo no están haciendo bien.

Insisto: hay que respetar los turnos de palabra, aunque sea con un pequeño reloj de arena. Y salvo que se haga una broma, cuando algún comensal habla en serio todos permanecen serios y ni se ríen ni hacen comentarios que podrían ser hirientes y, por ende, paralizadores.

¡Ah! Un termómetro del buen funcionamiento de las comidas familiares es que se prolongan en largas sobremesas. Sucede cuando los hijos son mayores, pero cuanto más pronto dé inicio el ciclo de sobremesas, mejor.

