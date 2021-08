8 habilidades que tu hijo adolescente necesita tener antes de salir de casa

Entrar en la edad adulta exige mucho más que preparación académica

La paternidad ha cambiado en las últimas décadas – y no siempre para mejor. Se espera que los padres dediquen la mayor parte de su tiempo y atención a sus hijos.

Aunque eso puede ser bueno en muchos sentidos, cuando se lleva demasiado lejos puede dejar a los jóvenes sin preparación para la edad adulta. Sin embargo, existen pasos simples y sensatos que puedes tomar para criar hijos que se vuelvan adultos competentes y autosuficientes.

Los niños necesitan amor y atención, está claro, pero también necesitan alguna independencia para que se vuelvan las personas que Dios desea que sean. No importa cuánto traten los padres de controlar el entorno para darles a sus hijos un camino perfectamente fluido, inevitablemente se les presentarán dificultades.

Pero cuando esos problemas lleguen, nuestros hijos necesitan saber cómo ser líderes en virtud. Y la virtud no se aprende recorriendo un camino lleno de rosas, sino escalando montañas y resistiendo las tempestades de la vida cotidiana.

Una investigadora que está alertando al mundo sobre la «paternidad helicóptero» es Julie Lythcott-Haims, ex decana de la Universidad de Stanford. Ella expone los argumentos contra eso en el libro How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success (“Cómo criar a un adulto: libérate de la trampa de la crianza excesiva y prepara a tu hijo para el éxito”).

En el libro, Lythcott-Haims explica cómo el “overparenting” – «sobreprotección» prejudica a los niños, a sus padres y a la sociedad en general – y ofrece estratégicas alternativas prácticas para criar a los hijos para que sean autosuficientes, resilientes y exitosos. Ella también ennumera una serie de habilidades para la vida que los jóvenes necesitan desarrollar antes de salir de casa.

