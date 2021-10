Los ojos del alma: ¿sabes mirar con ellos?

Parece imposible pensar que Jesús se detenga ante él. Era un gran profeta, tendría muchas cosas que hacer.

A veces no molesto a quien necesito porque pienso que no tiene tiempo para mí. Creo que no valgo lo suficiente para ocuparle. Quizás no me valoro lo suficiente. No creo realmente en su corazón bondadoso.

Creo que la primera condición para ser salvado es sentirse en peligro, sentirse enfermo, sentirse pecador.

Sin esa experiencia de necesidad es imposible dar el paso y gritar.

Ese hombre necesita ayuda, necesita una mano que lo salve, necesita una palabra que lo reconforte. Decía el papa Francisco:

No sé ver

Bartimeo no conoce aún esa mirada. No la ha visto. Pero tiene fe en su compasión. Por eso grita.

Tiene una necesidad y abre la boca rompiendo el silencio. Cree que Jesús puede salvarlo de su oscuridad.

Estoy ciego en mi interior. Quizás lo veo todo por fuera, pero no sé mirar dentro de la oscuridad de mi alma.

No sé ver la alegría bajo mi tristeza. No sé mirar más allá de lo que ahora me preocupa.

Y en mi ceguera no veo la bondad de los demás y no creo en su compasión, en su misericordia.

Christian Fregnan/Unsplash CC0

Me cuesta ver a Jesús. No logro ver su mirada que me salva. Esa ceguera es la que no logra ver tampoco en mi corazón su fuerza, los talentos que tengo, el amor que recibo, la luz que brilla con más fuerza por encima de mi pecado.

Los talentos que me construyen. Los logros que son más fuertes que mis fracasos. Esa mirada interior la tenía el ciego, a mí me falta.

Yo me quedo viendo lo que está mal, lo que no ha salido bien. Me fijo en la injusticia sufrida, en la mala suerte. Pongo el énfasis en lo que me ha faltado para alcanzar la meta.

Veo lo malo, no veo lo bueno. Esta ceguera mía es muy mala, me envenena, y me quita siempre la alegría y la paz.

Me fijo en lo imperfecto y no me hacen sonreír las pequeñas victorias. Todo es malo cuando no es perfecto.

Ciego para valorar lo bueno que hacen otros. Ciego para elogiar y enaltecer a los que más brillan.