Sin derechos: El insólito inicio de la salvación

Vivir la misericordia supone aprender a vivir la gratuidad. No tengo derecho a tantas cosas que considero que me deben. Dice el salmo:

La misericordia del Señor es un amor que desciende. Se abaja sobre mi vida y llega a donde me encuentro.

El amor de Dios es ese amor que nadie me debe. Es un don, una gracia que se me regala.

Cuando tus derechos te alejan del amor

Voy caminando por la vida convencido de todo lo que el mundo me debe. Me deben amor, me deben benevolencia.

Es como si los demás estuvieran en deuda conmigo. Creo tener derecho a demasiadas cosas.

Cuando me creo dueño de mi vida y señor de lo que hago, me alejo del poder de Dios y también de su misericordia.

No necesito la compasión, no la quiero. ¡Cuántas veces rehúyo a los que quieren regalarme su amor misericordioso!

Creo que lo hacen por compasión y no la acepto. No quiero que tengan piedad de mí.

Es doloroso renunciar entonces a ese único amor humano que parece abajarse hasta mi miseria. Pero no lo quiero.

No quiero el cielo por compasión. Prefiero el infierno para pagar mis deudas, mis errores y caídas.

No creo en la misericordia, opto por la justicia que le da a cada uno lo que se le debe. Ni más ni menos.