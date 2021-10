Adiós, te seguiré amando

Con frecuencia deseo que lo que me gusta dure eternamente. No quiero cambiar mis hábitos ni derogar mis costumbres.

Intento que la vida siga su curso sin dejar huellas a su paso. Que no se altere el curso de las aguas y todo sea bueno, plácido, beneficioso.

Por eso me cuestan las despedidas y los adioses. El final de algo, la partida y la ausencia.

Es cierto que la realidad no es como yo deseo. Y las cosas no siempre se pueden arreglar cuando se han roto.

Nadie reemplaza a nadie cuando ha partido. Cada uno es diferente, único. Y el presente no puede ser exactamente igual al pasado.

Aunque parezca a veces que hay cosas similares, siempre es distinto.

Ausencias y presencias

Los momentos compartidos se guardan dentro de algún compartimento estanco que tengo dentro del alma.

Y la historia vivida nadie puede borrarla letra a letra, es sagrada. Nada empaña la amistad, el amor o el cariño. Ni siquiera el sentir que nada será lo mismo.

ker-vii – Shutterstock

Me gusta definir las cosas desde lo que son, no desde lo que les falta. Y por eso me gusta no definirme según mis defectos o carencias. Todo lo contrario.

Por lo que soy me nombro y nombro igual lo que vivo y es real. Ya sea presente o pasado, es lo mismo.

Una persona discapacitada, a quien le faltaba una pierna, cuando le preguntan sobre cómo lleva tan bien su discapacidad, contesta:

«Sólo es que nunca he querido que me defina, ¿sabes? No quería que la parte ausente fuera quien soy«[1]. Lucinda Riley, Ana Isabel Sánchez Díez, La hermana perla (Las Siete Hermanas 4): La historia de CeCe

Me defino por mi presente, pero soy hijo de mi historia santa. No soy igual a antes de haber partido. Y no soy el mismo sin todo lo que he vivido, amado y sufrido.

Los años que llevo dentro son oro fino y la vida se desplaza lentamente por caminos largos y hondos, todo tiene un sentido.