El último lanzamiento de For King and Country está a la vanguardia del pop cristiano

‘For God Is With Us’ acerca el pop moderno a la música cristiana con un excelente vídeo

Ha pasado casi un año desde su épico disco navideño, el grupo australiano For King & Country vuelve ahora con una canción nueva fantástica: “For God Is With Us”. La canción salió el 24 de septiembre y se acerca con decisión al millón de reproducciones.

La música empieza un poco lenta, con un fondo minimalista arropando la voz en solitario. Los hermanos Joel y Luke Smallbone construyen con mano experta la melodía hasta llegar a una erupción de música en el estribillo. La letra habla de los humildes comienzos de la cristiandad, en un pequeño pueblo que casi parece impropio para recibir a un Rey.

El vídeo es una delicia de ver. Los hermanos Smallbone aparecen de pie en diversos entornos, editados en continuidad para parecer casi como si se estuvieran teletransportando. Las escenas destellan entre paisajes naturales y grandes ciudades, hermosas propiedades muy cuidadas y túneles sombríos llenos de grafiti. La impresión que da al espectador es que Dios está presente en todos estos entornos.

Detrás de la canción

En una entrevista con Jubilee Cast, los hermanos Smallbone conversaron sobre el significado de la canción:

“Originalmente, escribimos ‘For God Is With Us’mientras trabajábamos en nuestro álbum de Navidad (A Drummer Boy Christmas)”, comparte Joel Smallbone. “Empezamos escribiendo esta cancón desde la perspectiva de un bebé y, luego, desde la adultez y el gran sacrificio de Jesús y luego sobre cómo impactó a la humanidad”.

Mientras trabajaban en la canción para su álbum navideño, se dieron cuenta de que no era en absoluto una canción navideña. “For God Is With Us” evolucionó lentamente hasta convertirse en una canción de paz que nos recuerda que Dios está siempre cerca. Los músicos afirmaron que este sentimiento es especialmente importante después de soportar los arduos años de pandemia mundial. Según dijeron:

Es una especie de ofrenda y una celebración del hecho de que aún creemos que tanto la religión como la ciencia señalan a esta realidad y vuelven a señalar continuamente a esta realidad de que hay un creador, que hay un diseño creativo y que no es solo un pensamiento abstracto, sino que Dios está realmente entre nosotros y con nosotros y que esta tierra ha sido dotada de una vida y una belleza que viene de Dios. Esperamos que [la canción] te encuentre allá donde estés ahora, hasta la Navidad y más allá.

Haz clic aquí para escuchar más del grupo For King & Country.