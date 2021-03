Música cristiana en los Grammys 2021

Repasamos a los ganadores en las categorías religiosas de los premios

El último domingo 14 de marzo se llevó a cabo la 63ª entrega de los premios de la Academica Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, más conocidos como los premios GRAMMY. La celebración estaba originalmente pensada para el 31 de enero pero decidieron posponerla debido a la pandemia por COVID-19, lo cual permitió evitar una ceremonia completamente virtual.

Si bien la gran mayoría de los nominados tampoco pudo estar presente en el Staples Center en marzo, la ceremonia sí contó con las actuaciones de artistas como Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, entre otros. El humorista sudafricano Trevor Noah se desempeñó en el rol de presentador de la ceremonia.

Taylor Swift y Beyonce las ganadoras

Entre las noticias más destacadas que dejó la noche está la premiación al “mejor álbum” que galardonó a Taylor Swift (Folklore), gracias a lo cual la cantante triunfó en dicha categoría por tercera vez y así se sumó a la exclusiva lista conformada también por Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

En segundo lugar hay que mencionar a Beyoncé, quien gracias a los premios obtenidos en esta ceremonia alcanzó los veintiocho “gramófonos” en su historial personal y batió nuevo record como la artista femenina con más Grammy de la historia.

Getty Images via AFP

Más allá de las categorías rutilantes, los GRAMMYs cuentan también con una serie de ternas específicamente dedicadas a la música cristiana. Compartimos aquí a los ganadores en cada una de ellas:

Mejor canción o actuación Gospel

Ganadora en dicha categoría resultó la canción “Movin On” de Jonathan McReynolds & Mali Music, escrita por Darryl L. Howell, Jonathan Caleb McReynolds, Kortney Jamaal Pollard y Terrell Demetrius Wilson. La canción reflexiona sobre el paso de los años, los errores cometidos, la necesidad de perdonarse a sí mismo y seguir avanzando con la confianza en la providencia divina: “Mi retrospectiva no puede compararse con lo que Dios hará con mi vida” canta McReynolds en el estribillo.

Mejor canción o actuación en Música Cristiana Contemporánea:

En dicha categoría se alzaron como ganadores Zach Williams y Dolly Parton con la canción “There was Jesus”, escrita por el mismo Williams junto a Casey Beathard y Jonathan Smith. Por su parte, la gran Dolly Parton vuelve a colaborar en una canción cristiana con su conocido convencimiento, así como hiciera con los ganadores del año pasado For King & Country.







Te puede interesar:

10 grandes canciones católicas para 2020





La pieza habla sobre la continua presencia de Jesús en todos los momentos de nuestras vidas, especialmente los más difíciles. “En la espera, en la búsqueda, en la curación y en el dolor, como una bendición enterrada en las piezas rotas, cada minuto, cada momento, donde he estado y a donde iré, incluso cuando no lo sabía o no podía verlo, allí estaba Jesús.”

Mejor álbum Gospel

El ganador fue “Gospel according to PJ” de PJ Morton (Paul Morton Jr., quien es también tecladista de Maroon 5). Se trata del quinto álbum que el artista edita en solitario y el primero con temática religiosa. En él han participado numerosos invitados de la escena góspel norteamericana, como Kim Burrell, J. Moss y Kirk Franklin.







Te puede interesar:

Dios estuvo en los Grammys 2020





Compartimos el noveno track del disco, la canción “Here He Comes Again” con la participación de The Clark Sisters, en la que el autor y productor señala como Dios está allí para rescatarnos cada vez que haga falta.

Mejor álbum de Música Cristiana Contemporánea

En este caso el premio fue para el mundialmente conocido rapero, cantante y productor Kanye West por su álbum “Jesus is King”.

Se trata del noveno álbum de estudio del artista, que fue además el noveno álbum consecutivo de West en debutar en la cima del US Billboard 200 a la par que ocupó el primer lugar en Dinamarca, Estonia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Australia y los primeros puestos en muchos otros países. Compartimos la octava canción del álbum, “God is”, con subtitulado en español.

Mejor álbum de Raíces Gospel

Los galardonados fueron los Fisk Jubilee Singers por su álbum “Celebrating Fisk! (The 150th anniversary álbum)”. Los Fisk Jubilee Singers son un grupo vocal conformado por estudiantes de la Fisk University de Nashville, que cuenta con una larga historia (como indica el aniversario indicado en el título del álbum) que fue variando con el paso del tiempo, pero siempre estuvo arraigada a la tradición de los Negro-sprituals.

Compartimos un breve video (en inglés) sobre esta historia y cómo se llevó a cabo el proyecto, una de las interpretaciones del grupo en vivo en tono muy tradicional (“Steal away to Jesus”) y una producción más reciente (“I want Jesus to walk with me”).