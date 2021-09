Chile: Los valores que deben estar presentes en la nueva Constitución

Lo explicó el cardenal Celestino Aós, arzobispo de Santiago, durante el Te Deum ecuménico de acción de gracias por la independencia de Chile

El “Te Deum” ecuménico de acción de gracias por la independencia de Chile se celebró en la Catedral Metropolitana, como es habitual, en presencia de las máximas autoridades del país, encabezadas por el presidente de la República, Sebastián Piñera, el sábado 18 de septiembre.

En su homilía, el cardenal Celestino Aós, arzobispo de Santiago, dijo que cuando algo anda mal en nuestra relación con la realidad, es necesario volver a los fundamentos de nuestra propia cultura: «La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Hay que escuchar. al lenguaje de la naturaleza y responder a él de forma coherente «.

Recordó que también hay una ecología del hombre, «que se debe respetar y que no se puede manipular a voluntad», porque «el hombre no se crea a sí mismo». Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando respeta la naturaleza, la escucha, se acepta a sí mismo por lo que es y admite que no se creó a sí mismo. Así, y sólo así, se realiza la verdadera libertad humana «.

El Arzobispo aprovechó la oportunidad para referirse, en nombre de la Iglesia, a lo que debe contener la nueva Constitución, principalmente en cuestiones de valor, y agradeció «a las mujeres y hombres que trabajan en la Convención Constituyente, preparando y redactando una nueva Constitución», que nos guiará y gobernará

Cuestiones de valor

Agradecemos a todos aquellos que tratan de respetar y proteger valores innegociables: el respeto y defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de los padres para elegir el modelo y la institución de la educación de los hijos, la promoción del bien común en todas sus formas y la subsidiariedad del Estado, que respeta la autonomía de las organizaciones y colabora con ellas ”, dijo el Cardenal.

Agradecimiento



El Cardenal Celestino Aós agradeció al Señor por todos aquellos que «con buena voluntad, se comprometen y trabajan para encontrar alivio y solución al problema de los pueblos indígenas tanto de la Araucanía, que sufre violencia, como de otros pueblos». tienen en el corazón la acogida, protección, promoción e integración de los inmigrantes, las mujeres y sus acompañantes, «y que promueven su respeto como personas y la promoción de sus derechos».

Este Te Deum fue el último del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Al inicio de la celebración, el cardenal Aós recordó a las víctimas del coronavirus y rezó por las personas que murieron como consecuencia de esta pandemia.

Artículo publicado de manera original por Agencia Fides