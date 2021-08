“Angelsong” es una magnífica meditación sobre la oración

Su álbum 'Poco a Poco' está lleno de gran música católica, presentada por un franciscano

Ha pasado un tiempo desde la última vez que revisamos el álbum de 2018 del hermano Isaiah, Poco a Poco (Little by Little), pero al volver a oír el disco, hemos dejado que sonara dos veces. Canciones como «Struggler» y «Rising», dos melodías que hemos presentado anteriormente en Aleteia, se mantienen extraordinariamente bien, como se esperaba de sus tonos contagiosos, pero esta vez nos cautivaron las canciones que casi habíamos pasado por alto la primera vez.

Los ángeles bendicen y alaban al Señor

En particular, nos conmovió significativamente «Angelsong», presentado arriba. La letra es simple: los ángeles bendicen y alaban al Señor, y nos ayudan a cantar. El coro es el colmo de la sencillez, donde el hermano Isaiah canta «Gloria» junto con los ángeles. La melodía nos recuerda que las oraciones no tienen por qué ser extravagantes; de hecho, un simple “Gloria” suele ser suficiente, porque la oración tiene que ver con la intención.

El hermano Isaiah encontró una manera perfecta de presentar una intención humilde pero devota a lo largo de su canción cantando en falsete, un estilo de canto que utiliza el registro superior sin alcanzar el volumen completo de la voz. El resultado es una voz muy pequeña que canta una explicación de la grandeza de Dios y sus ángeles.

Una modesta voz

Esta pequeñez de voz se vuelve aún más potente cuando menciona que «los ángeles [lo] ayudan a cantar», lo que da la impresión de que su modesta voz podría ser llevada a nuevas alturas por las grandiosas voces de los mensajeros de Dios. La canción mantiene este suave timbre en todo momento y lo único que podemos sugerir que le falta es el propio coro de ángeles.

Quizás en una grabación posterior, el hermano Isaiah podría volver a revisar la melodía e invitar a un coro que suene «celestial» a cantar el «Gloria» del último coro.

La canción dura solo unos tres minutos y medio, con pocas letras, pero hay muchas cosas en «Angelsong». El hermano Isaiah utiliza todos los aspectos de su música para llenar de simbolismos y temas profundamente introspectivos, que están presentes en todas las canciones de Poco a Poco.

Una canción para seguir a Cristo

Otra canción que nos tomó por sorpresa esta vez fue «Come Follow Me», una canción que hace referencia al llamado de Jesús a los discípulos a dejar sus vidas atrás y seguir a Cristo. La letra hila entre las Escrituras y cómo podrían relacionarse con los fieles de hoy. La música es mucho más animada que «Angelsong», con algunos ritmos líricos muy de moda y un acompañamiento relajado que recuerda un día soleado.

El álbum de Poco a Poco vale la pena ser escuchado por cualquier católico. Se debe advertir a los oyentes que algunas de las melodías del hermano Isaiah se quedarán atrapadas en su cabeza durante días. Escucha el álbum completo aquí.