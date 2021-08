Chica Badabun se declara en contra del aborto

Ana Morquecho posteó en sus redes sociales fotos con su hija donde se manifestó en contra del atroz crimen del aborto. No te las pierdas...



Badabun la productora de contenido digital es reconocida por millones se seguidores en redes sociales, es conocida también por su contenido polémico que dispersa en sus redes sociales. Para muchos Badabun es sinónimo de vulgaridad y amarillismo, para otros más es el medio perfecto para entretenerse en redes sociales.

Lo sorprendente: hace unos días una de sus conductoras se declaró total y abiertamente en contra del aborto.

Mensajes en Redes Sociales

La famosa Ana Morquecho posteó en sus redes sociales fotos con su hija donde se manifesto en contra del atroz crimen del aborto.

Las últimas semanas y meses han estado marcados por el avance de la legalización del aborto en México, y esta publicación de Ana Morquecho da esperanza a los que se están a favor de la vida.



Ana Morquecho se hizo famosa por su participación en TV Azteca en uno de sus programas y por una discapacidad de su hija tuvo que dejar la ciudad de México, migrar y residir en la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California para buscar tratamientos médicos para su hija en suelo norteamericano.

Madre joven

Ana se convirtió en mamá a los 20 años en México, en un país donde la vida no vale nada por los abortistas y donde el aborto prolifera con la aceptación de las niñas, adolescentes y padres de familia que llevan a sus hijas a abortar todos los días de madrugada a las clínicas.



México se ha convertido en un país donde el aborto es practicado masivamente, una de las practicas promovidas por la agenda del partido en el gobierno MORENA y por su antecesor el PRD.



Siendo la Ciudad de México el epicentro de las clínicas abortistas más grandes del mundo en hospitales del gobierno de la capital del país en el territorio de la Virgen de Guadalupe.



Sin duda la postura provida de la famosa Ana Morquecho da una bocanada de oxigeno puro a movimientos provida en México que han sufrido duros golpes. En los últimos días y semanas, el avance de el aborto legal en varios estados de México ha cimentado la estructura legal para fomentar, practicar y promover la cultura de la muerte en todo el territorio mexicano.

Nadar contracorriente y ser valiente

Es de reconocer que Ana Morquecho nada contra corriente, pues se opone al aborto en una sociedad que lo alaba como una solución a los embarazos no deseados. Las duras criticas que recibe y recibirá, pondrán a prueba su temple, pero hoy se posiciona como una «influencer» de la vida al reconocer los derechos de lo no nacidos.



Hoy el tema no es si Badabun promueve antivalores o si es una productora de contenidos amarillistas y vulgares, hoy el tema es que una de sus conductoras valientemente se ha expresado en defensa de los que no tienen voz.

Las fotos de Ana Morquecho con su hija hablan por si solas…