La legalización del aborto avanza en México

El MORENA impulsa la despenalización en todo el país

La llamada «interrupción legal del embarazo» (por no decir legalización del aborto) avanza a pasos agigantados en México; un país en el que ochenta por ciento de la población asegura profesar la religión católica y 14 por ciento se dice de alguna otra confesión cristiana.

El día de ayer, la Cámara de Diputados del Estado de Veracruz, aprobó despenalizar el aborto hasta las primeras doce semanas de gestación. Lo hizo mediante las reformas de los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 de la Constitución local. Mientras derogó el artículo 152 del Código Penal que rige esa entidad mexicana.

Gobernado por el izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Veracruz se convirtió en el segundo estado de la nación mexicana en autorizar este año legalmente la «interrupción del embarazo» hasta las doce primeras semanas de existencia «del producto».

Con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención, los diputados veracruzanos se unieron a los diputados del Estado central de Hidalgo en la legalización del aborto. Con ello, ya son cuatro entidades (Ciudad de México y Oaxaca son las otras dos) de las 32 del país que legalizan el aborto hasta las doce semanas de gestación.

En la exposición de motivos, la diputada ponente Mónica Robles (Morena), dijo que, con la legalización de la «interrupción del embarazo», Veracruz dejará de sancionar (que no de privar de su libertad) a «una mujer que por diferentes razones personales, no puede o no quiere continuar con un embarazo».

¿A favor de la vida?

En resumen, la propuesta del grupo legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz estipula que: «Comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación». La reforma del artículo 150 técnicamente reduce al mínimo la penalidad de abortar en cualquier momento del embarazo.

De los 50 legisladores que integran la Legislatura Local, 28 pertenecen a la fracción parlamentaria de Morena. Esta, a partir de las pasadas elecciones intermedias en México, va a gobernar poco más de la mitad de los estados que componen a la nación mexicana. Con lo cual, se estaría abriendo la posibilidad de legalizar el aborto en buena parte del país e, incluso, a nivel federal.

La diputada Robles destacó que despenalizar el aborto no es lo mismo que obligar. «Yo celebro a todas las mujeres que de una forma libre, consciente, deciden continuar con un embarazo. La maternidad debe ser eso, una elección, no debe ser algo forzado; por lo tanto quien no esta de acuerdo en abortar nunca estará obligado a hacerlo».

Con la reforma se tipifica el delito de aborto forzado contra aquellos que por violencia o por otras razones provocan un aborto no consentido hacia una mujer. «Al tipificar el aborto forzado, la Fiscalía tiene muchos más elementos para sancionar a esa persona que violenta y provoca el aborto», dijo Robles.

La diputada veracruzana agregó esta enigmática frase. Una frase muy poco congruente con alguien que propone una ley a favor de la legalización del aborto; cuando el nuevo ser humano tiene doce semanas de vida: «Estamos (los legisladores de Morena) a favor de la vida, que se oiga claro y fuerte».