De los 31 “signos vitales” de la Tierra, 18 están en “estado crítico”

Los “recados” que nos está dando la naturaleza (las inundaciones en Bélgica y Alemania; la ola de calor en Canadá, etcétera) son muy claros y “lo peor todavía está por llegar”. Lo advierte el teólogo de la liberación Leonardo Boff en un reciente artículo en el portal de SIGNIS:

“Al no detener el calentamiento planetario y no cambiar de paradigma hacia la naturaleza, conoceremos días peores. Si no podemos detener ya el aumento del calentamiento mundial, con la ciencia y la técnica que poseemos, podemos por lo menos mitigar sus efectos deletéreos y salvar lo más que podamos de la inmensa biodiversidad del planeta”.