¿Eres haitiano? Prohibido subir al autobús

La lamentable situación de los emigrantes haitianos en Honduras.

“Damos la bienvenida a los emigrantes en nuestros templos, en las iglesias de nuestras comunidades de Quebradas, Cifuentes y San José de Mata Guineo. ¡El mar de gente es increíble! ¡Qué triste es que no puedan viajar en bus o que no puedan ser llevados! en automóvil, porque está prohibido por el gobierno hondureño ”: estas son las amargas palabras del misionero redentorista Padre Eduardo Andrés Martínez CSsR, enviadas a la Agencia Fides desde Honduras.

De hecho, desde hace algunas semanas los Redentoristas de la misión permanente en el municipio de Trojes, en el departamento de Paraíso, se han comprometido a paliar el sufrimiento de los emigrantes haitianos que atraviesan grandes dificultades, a todos los niveles, para llegar a Estados Unidos. .

En la nota enviada a la Agencia Fides por los misioneros redentoristas que trabajan en Centroamérica, también leemos el testimonio del tesorero provincial, padre Oscar Danilo Orozco Martínez, CSsR, quien comparte en un video lo que vio durante su viaje a Honduras: «imágenes que son muy impresionantes: en la vía a Trojes, ver a mucha gente caminando hacia Tegucigalpa, que el gobierno hondureño ha prohibido subirse a los medios de transporte, obligándolos a caminar largas distancias, muchas son mujeres embarazadas con niños en brazos ”.

También en las redes sociales se puede ver lo que han contado los misioneros, en el Facebook del centro de evangelización «Jesús esta vivo» y en el de la Parroquia Sagrado Corazón del distrito Nueva Esperanza de Danlí, que se han convertido en refugio de migrantes haitianos. quienes en su viaje irregular a Estados Unidos pasan por Honduras y han denunciado reiteradas violaciones a sus derechos humanos.

Monseñor José Antonio Canales Motiño, obispo de Danlì, destacó la falta de respuesta de las autoridades al problema migratorio, y también pidió misericordia para los haitianos, fraternidad, amabilidad, protección ante las injusticias, así como apoyo alimentario o económico. Jesús dijo que en el día del juicio nos preguntará cómo nos comportamos con el extranjero, él mismo dice: yo era un extranjero y me diste que comer y donde dormir.

Como Iglesia queremos cumplir el mandato de Jesús y ofrecer según nuestras posibilidades, una noche de descanso, una cena o un desayuno, para que el paso de los migrantes haitianos por nuestro país sea menos difícil. No pararemos mientras haya migrantes que lo necesiten ”, dijo el obispo en las redes sociales.

El obispo Canales precisó además: «Respecto a las autoridades, me da vergüenza. ¿Qué hondureño no tiene un familiar que se fue ilegalmente a Estados Unidos? ¿Conocemos el sufrimiento que pasan nuestros hermanos en su paso por Guatemala o México? ¿Por qué nos comportamos así hacia ellos? Quiero pensar que la mayoría de los hondureños no son así, pero hay personas que por la autoridad que tienen son tercos con estos hermanos y hermanas. Los migrantes solo quieren que su paso por Honduras sea tranquilo, ellos no son ni serán un problema para nosotros «.

El obispo anunció que la parroquia redentorista de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Trojes ha dado vida a la Pastoral de los Emigrantes o Movilidad Humana. “Para que podamos tener más recursos humanos solidarios, además el director regional de Salud me contactó para ofrecer su asistencia en los temas de salud que necesitan los migrantes”, agregó.

Más de 3.000 inmigrantes extranjeros fueron detenidos en Honduras de enero a junio de 2021 por ingresar ilegalmente al país con la idea de llegar a Estados Unidos, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). De hecho, en los últimos años Honduras se ha convertido en un punto de tránsito privilegiado para los emigrantes, especialmente haitianos, cubanos y africanos, que atraviesan países centroamericanos para llegar a Estados Unidos. En las últimas semanas, según fuentes de Fides, el número de haitianos ha aumentado enormemente en comparación con otros grupos.