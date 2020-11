10 grandes canciones católicas para 2020

El 2020 fue un año difícil para los músicos, pero los artistas católicos lo lograron a lo grande

El año está llegando a su fin, y Aleteia ha querido homenajear algunas de las mejores canciones católicas que hemos escuchado este año.

No se puede negar que 2020 fue difícil para los músicos. Las restricciones por el coronavirus obligaron a todos a cancelar sus giras y realizar sus presentaciones on line.

A pesar de los obstáculos de la pandemia, ha habido una serie de grandes estrenos de artistas católicos.

Algunos de ellos lanzaron álbumes a gran escala, mientras que otros produjeron videos aislados en YouTube. Cualesquiera que sean los métodos, los músicos católicos lograron salir adelante durante los largos meses de aislamiento.

Sus canciones fueron un consuelo para los fieles que se vieron obligados a pasar tanto tiempo sin poder ir a la iglesia.

Hemos vuelto a escuchar todas las canciones que escuchamos este año y hemos reunido una breve lista de algunas de nuestras favoritas.

Desafortunadamente, no hay suficiente espacio en un artículo para cubrir a todos los artistas que hemos visto en 2020. Las obras seleccionadas fueron elegidas por su accesibilidad general, melodías memorables y valor evangélico.

Ten en cuenta que esta lista no es una clasificación y los artistas no aparecen en ningún orden en particular.

Las 10 mejores canciones católicas en 2020

1 Canta el amor redentor - The Hillbilly Thomists

Los Hillbilly Thomists grabaron esta interpretación de Sing Redeeming Love de forma aislada al comienzo del verano. La obra es una divertida melodía de bluegrass con una gran energía y una melodía atemporal.