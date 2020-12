10 maneras de celebrar juntos la Navidad aunque estemos lejos

La pandemia nos ha separado con nuestra familia. En Navidad podemos estar lejos físicamente pero unidos afectuosamente

En la mayoría de los países ha vuelto el confinamiento o se están aplicando normativas mucho más estrictas para las celebraciones navideñas. Muchos no podremos viajar y, ni siquiera estando en la misma ciudad, podremos reunirnos con la familia y/o amigos como de costumbre. Pero no te desanimes. A continuación, te presentamos algunas ideas para que igual el amor en Navidad se sienta a pesar de la distancia física y así celebrar juntos la Navidad aunque estemos lejos. Shutterstock | MilanMarkovic78

1. Soundtrack familiar

Días antes, que cada miembro de la familia diga una canción navideña que le encante o represente el espíritu de la época; o simplemente una melodía que quieran dedicar a la familia o lo/la represente. Luego, que alguien se encargue de crear el playlist en alguna plataforma digital y esa sea la música que todos escuchen el día de Navidad.

Esto mismo lo pueden hacer con películas e, incluso, si tienen Disney+ o Netflix pueden verlas al mismo tiempo y compartir impresiones gracias a las nuevas funciones que han creado estas plataformas.

Shutterstock | Malisa Nicolau

2. Arbolito original

Este es el año para ponerse a inventar con los ornamentos del árbol. Puedes personalizar las bambalinas y ponerle a cada una el nombre de un familiar. También puedes buscar fotos de navidades pasadas e imprimirlas estilo Polaroid y guindarlas.







Shutterstock | Rimma Bondarenko

3. Intercambio delivery

Si eres de los que le encantaba hacer intercambio de regalos con los amigos o la familia, no hay razón para que este año no suceda. Pueden comprar los regalos online y enviarlos (cuando recibas el tuyo, no te fijes en el remitente o pídele a alguien en casa que lo reciba por ti). Luego se ponen de acuerdo un día para conectarse todos por Zoom u otra plataforma y allí abren sus regalos todos juntos. Trata que sean regalos cargados de significado.

Shutterstock | Oksana Slepko

4. Cartas para los abuelos

Si es posible, además de la llamada, planifica con tiempo que los niños le hagan una linda tarjeta a sus abuelos y mándaselas por correo. El hecho de que le hayan dedicado tiempo a prepararles algo con sus manos les dará mucha alegría. Hazlos sentir especiales, los adultos mayores suelen sentir que, a veces, ya no hacen falta.

Shutterstock | antoniodiaz

5. Receta de familia

Si hay un plato que acostumbraban a preparar todos juntos, igual traten de hacerlo por videollamada. O también, en el caso que se trate de una receta especial de tu madre, abuela o tía, pero de repente esto de las videollamadas no se le da, no dudes en llamarla para pedirle consejos y tips a la hora de prepararla. Al final, puedes enviarle fotos de cómo te ha quedado y, de ser posible, hasta puedes mandarle un poco en un tupper al día siguiente. Asimismo, toda la familia puede hacer intercambio de recetas y preparar todos el mismo menú.

Shutterstock | fizkes

6. Juntos por los demás

Recordando el verdadero significado de estas fechas, una gran manera de conectar es a través del servicio hacia los demás, especialmente en un año como éste. En familia pueden escoger una organización benéfica a la que deseen ayudar y entre todos planificar las diferentes maneras en que pueden realizar un aporte.

Shutterstock | WAYHOME-studio

7. Misa en familia

Aunque nada como ir a la Casa de Dios, también pueden participar todos de alguna misa en línea, ya sea de la parroquia a la que acostumbraban ir años atrás, o la del Papa Francisco desde el Vaticano, que también ya ha anunciado que será virtual como en Pascua.

Shutterstock | Jet Cat Studio

8. Prepara un video

No tiene que ser una producción de Hollywood. Haz un video para los miembros de la familia que no van a poder estar diciéndoles lo que vas a extrañar de su presencia, pero con un mensaje esperanzador que cada vez falta menos para poder reencontrarse. También puedes hacerlo con fotos, estilo diapositivas.

Shutterstock | George Rudy

9. Curso virtual

Una clase de coctelería, de arte o hasta de teología… busca una actividad que todos disfruten y contrata a un profesional que la pueda impartir online para todos. Lo ideal es que no sea un curso grabado, sino algo que la mayoría pueda conectarse en simultáneo e ir disfrutando y aprendiendo juntos.

Shutterstock | SewCream

10. El poder de la oración

Cuando reconocemos que Dios acorta las distancias, rezar da un consuelo que nadie más te puede brindar. Asimismo, hazle saber a ese familiar o amigo que está presente en tus oraciones, que lo quieres y que te importa.







