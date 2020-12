12 ideas para organizar la Navidad de la pandemia

Organización a tener en cuenta para preparar estas fiestas en plena pandemia de coronavirus.

La incertidumbre en la que nos encontramos inmersos, desde que la Covid-19 irrumpió en nuestro mundo, hace que nos topemos con los preparativos de la próxima Nochebuena de forma un poco desorganizada.

Tomar decisiones con este mar de dudas resulta un poco ambiguo, aunque podemos centrarnos en las cosas que sí son seguras. Es decir, esas medidas que ya son firmes.

¿Qué sabemos con seguridad a estas alturas del mes de diciembre y que no podemos pasar por alto?

Reducción drástica del número de personas en las celebraciones.

Extremar las precauciones cuando nos reunamos.

Tener en cuenta el fin de fiesta para regresar a casa a tiempo.

Los planes navideños tendrán que sustituirse por planes más hogareños.

Después de estas cuatro medidas básicas que tendremos que considerar si queremos una Navidad saludable, podemos plantearnos la siguiente cuestión: ¿Cómo nos vamos a organizar?

Organizar para disfrutar

La organización en el hogar es clave para conseguir llegar con un mínimo de serenidad a estas fiestas que se avecinan diferentes, pero no por ello menos significativas. Una planificación liderada, a ser posible, por ambos progenitores, y que sea abierta y flexible.

Entonces, ¿se puede vivir sin estar organizados? Más que vivir, cuando no hay orden, se convierte todo en un sinvivir, en pura supervivencia, apagando fuegos sobre la marcha.

Sin embargo, cuando uno tiene unas pautas, un camino a seguir, la cabeza clara para redireccionar cualquier desvío del plan inicial, todo es más fácil. Y lo mejor de todo, hay tiempo para mucho más porque las horas se estiran, donde cabe la vida de piedad, una charla con un hijo o la atención sin prisas a un familiar mayor.

Si nos hemos de contagiar de algo estas fiestas que solo sea de amor, buen humor, solidaridad, positivismo y amabilidad.

Otra característica que surge cuando dirigimos la gestión de un hogar es la serenidad. Un padre o madre de familia serenos no tiene precio. Porque la paz se contagia, y los hijos se benefician de ello.

¿Te imaginas que llega la mañana de Navidad y no tienes pensada la comida que se servirá ese día?

Recréate por un momento en la instantánea: te levantas probablemente con estrés y ansiedad. Abres la despensa y no hay nada digno de ser servido en la mesa. Al supermercado, como es lógico, no puedes ir porque está todo cerrado. El malhumor se apodera de ti y, por contagio, del resto de la familia. Y termináis comiendo algunas sobras de la nevera. ¡Un desastre de día!

Imagina ahora esta otra escena. Te has levantado temprano. El día anterior, antes de acostarte, has hecho un repaso mental de los preparativos del día 25 de diciembre, aunque llevas semanas planificando. También, la noche anterior, has aprovechado y has dejado medio preparada la carne que vas a servir en la comida. Lo tienes controlado, has delegado tareas y todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Incluso has pedido a los familiares que van a venir que se encarguen del aperitivo, postre y turrones.

¡Cómo cambia, ¿verdad? Y todo pasa por una palabra: organización.

12 ideas para organizarte

Para hacerte más sencilla la preparación de esta Navidad en época de pandemia, he recopilado para ti 12 ideas que te ayudarán a alcanzar ese ambiente familiar y seguro que todos esperamos este año.

Encomiéndate a María

Si alguien tuvo una Nochebuena llena de imprevistos e incomodidades esa fue Ella. Incluso recibió visitas inesperadas, como la de los pastores. No la perdamos de vista estas fiestas y hagámosla nuestra invitada de honor.

Coge papel y bolígrafo

Hazte con una libreta con hojas de distintos colores. Asigna un color a las diferentes categorías: menús, regalos, planes…

Si eres más digital te recomiendo vivamente la aplicación Dommuss, dedicada a la gestión familiar.

Dibuja un calendario

Y señala en color destacado las fechas importantes, que seguramente serán: Nochebuena, Navidad, Fin de Año y La Epifanía.

Realiza llamadas

Llama a las personas que liderarán las reuniones familiares para interesarte sobre qué tienen pensado hacer. También es una buena idea organizar una videollamada familiar. La idea es llegar a un acuerdo entre todos.

Lista de tareas

Cuando tengas claro qué días tienes que hacer de anfitrión, toca hacer un repaso a las tareas. Delega y vencerás.

Elabora los menús

Idea un menú sencillo pero que resulte vistoso. No te compliques mucho a no ser que seas un cocinero extraordinario y quieras lucirte. Recuerda comprar con antelación para que el precio resulte más económico y acudir al mercado en los horarios menos concurridos.

Haz lista de regalos

Si tienes que hacer algún regalo, ingéniatelas para averiguar qué presente puede hacer ilusión al agasajado.

Benefíciate del comercio electrónico y evita acudir a los centros comerciales.

Dispón tu mesa

Antes que nada, deberás sacar la vajilla de fiesta del armario y asegurarte de que está completa, limpia y con servicio suficiente.

Después, viste tu mesa con las mejores galas y coloca en el centro un adorno navideño. Pero no te olvides de algo que es esencial estas navidades: guarda entre comensal y comensal la distancia conveniente. Puede ser buena idea preparar un kit desinfectante para cada uno.







Planes

Elabora una lista de planes navideños caseros para todas las edades, desde ver una película con palomitas hasta donar unos juguetes a alguna ONG. Que la sencillez sea el lema.

Llena tu despensa

Guarda en un armario alto de la cocina un buen surtido de bebidas y turrones. Este año parece que lo más conveniente será verse poco y por un tiempo reducido. Visitas cortas pero calurosas.







Acondiciona tu recibidor

Convierte la entrada de tu casa en la zona de desinfección para los momentos de regresar de la calle o visitas. Prepara un kit básico que contenga: un difusor con desinfectante, gel hidroalcohólico y mascarillas de repuesto. ¿Y la ropa de abrigo? Para el día señalado, coloca un colgador en una zona ventilada.

Reza por la noche.

Apaga las luces principales y enciende únicamente las del pesebre y tu árbol de Navidad. A solas o en familia, con el Señor, dale gracias por cómo ha ido el día. Adéntrate en el portal, e imagínate que eres alguna de las figuras.







