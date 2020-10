La respuesta del Vaticano al presidente de México, López Obrador

La petición hecha por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de obtener del Vaticano una serie de códices propios de las culturas precolombinas como préstamo para ser exhibidos el próximo año ha sido denegada.

“El Vaticano no podrá prestar a México los cuatro códices prehispánicos que el Gobierno le solicitó”; expresó el arzobispo Franco Coppola, nuncio apostólico en México, durante una conferencia de prensa ofrecida en Xalapa, capital del Estado de Veracruz.

Junto con el “penacho de Moctezuma”, pedido al Gobierno de Austria, la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, había planteado al Papa Francisco el préstamo de cuatro códices que guarda el Vaticano: el Códice Borgia, el Códice Vaticano B y el Códice Vaticano A o Códice Ríos así como mapas de Tenochtitlan.

Si se prestan pueden no volver

La señora Gutiérrez Müller le entregó en audiencia privada una carta al Papa Francisco, firmada por López Obrador. El propio presidente de México hizo público el contenido. Además de los cuatro códices, reiteraba su insistencia en que la Iglesia católica ofreciera una disculpa amplia a los indígenas por su participación en la Conquista de México.

Justamente el próximo año 2021 se cumplen 500 años de la caída de México-Tenochtitlán (13 de agosto de 1521) a manos de las tropas españolas comandadas por Hernán Cortés, con el prendimiento y la rendición del último gran señor de los aztecas, Cuauhtémoc. Tres años después, y a petición del propio Cortés, llegaron a México los primeros misioneros franciscanos.

López Obrador, junto con su esposa, a quien se le ha encargado el consejo asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica, quieren impulsar una gran exposición que recupere el pasado precolombino y motive una revisión de lo que ellos laman el pasado “colonialista”

Mientras tanto, en la misma conferencia de prensa en Xalapa, el nuncio Coppola declaró que el Papa Francisco ya respondió la misiva donde aclaró que los códices prehispánicos no podrán ser enviados a México.

“Me han señalado que a México no se le puede prestar nada, porque las leyes del país impiden regresar las cosas que se prestan, porque son monumentos históricos; entonces, no se pueden regresar al país que presta, así que tendrían que ser un regalo, no un préstamo”.

Sobre las disculpas

Respecto a la solicitud de López Obrador para que el Vaticano ofrezca una disculpa a México por la Conquista, el representante diplomático del Papa en México dijo que Francisco reconoció que hubo una “falla histórica”, sin embargo, también destacó las cosas positivas que surgieron de ese encuentro.

“Hubo seguramente algunas sombras, pero también muchas luces. Es un buen momento para reconocer tanto lo que no fue bueno como lo que no fue provechoso para todos”. Y adelantó que, quizá se presenten en 2021.

El volver a reescribir la historia es una de las intenciones del presidente de México, y para ello ha instrumentado una estrategia en la que 2021 además de celebrar el quinto centenario de la caída de la capital de los aztecas, celebraría el aniversario 700 de la fundación de esta misma capital y el segundo centenario de la consumación de la Independencia de México.

Sin embargo, la profesora de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Beata Wojna ha escrito en El Heraldo de México: “Lo que sí resulta sorprendente en México es que estos reclamos históricos no surgen de los pueblos originarios, sino de las autoridades”.

Y reflexiona: “En este sentido, debemos preguntarnos si la política histórica del gobierno tiene realmente el propósito de reivindicar a los pueblos indígenas o si solo servirá al gobierno para sus objetivos políticos de 2021”.