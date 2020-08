El vértigo de un cura al ver que su bautismo no era válido

Algunos errores de formulación no perdonan. El padre Matthew Hood, sacerdote de la diócesis de Detroit, Michigan, experimentó esto a principios de agosto.

Una discreta nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe publicada el 6 de agosto recordando que la fórmula «Te bautizamos» en lugar de «Yo te bautizo» invalida el sacramento del bautismo despertó el interés del padre Matthew.

Como bautismo -en 1990- fue filmado, decidió ver el video para verificar lo que pasó con su bautismo y descubrió asombrado … que el sacerdote había usado la fórmula equivocada.

«Me sorprendió y me entristeció descubrir, después de treinta años, que nunca me había bautizado«, dijo a su medio de comunicación diocesano, Detroit Catholic.

«Es un sentimiento devastador saber que, aunque seguí al Señor, no era cristiano, no era sacerdote, no era diácono válidamente ordenado».

Afortunadamente, su diócesis rápidamente “regularizó” su situación: apenas tres días después de la publicación de la nota de la Congregación, el Padre Mateo fue bautizado.

El mismo día hizo su primera comunión y su confirmación. Después de un retiro de una semana, fue ordenado diácono antes de (re)convertirse en sacerdote el 17 de agosto.

Valaurian waller I Detroit Catholic

Ordenación del padre Matthew Hood, el 17 de agosto de 2020.

Por tanto, un negocio bien realizado. Pero queda la cuestión de los sacramentos que él mismo administra. De hecho, la mayoría de los sacramentos que ha dado desde su primera ordenación en 2017 son… inválidos.

Dado que el bautismo puede ser administrado por otra persona que no sea un sacerdote -siempre que uno tenga la intención de bautizar de acuerdo con la enseñanza de Cristo, el uso de agua bendita y la formulación apropiada-, los bautismos administrados por el padre Matthew son válidos.

Pero este no es el caso de los matrimonios, confirmaciones y sacramentos de reconciliación. Por lo tanto, la diócesis de Detroit ha creado una página especial para responder a las preguntas de los interesados.