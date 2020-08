“Jerusalema”, se convierte en canción del verano boreal y da esperanza al mundo

“Jerusalema”, la canción del músico y productor sudafricano Master KG, se está convirtiendo en

l

a sorpresa musical de este verano, caracterizado por el coronavirus, convirtiéndose en un mensaje de esperanza para los cinco continentes.

La canción se encuentra entre las más escuchadas en Spotify en esta última semana, mientras que en YouTube, la versión oficial ha superado 72 millones de visualizaciones.

Por su parte, en TikTok sus notas se han convertido en la base para lanzar uno de los challenges más populares, con el que gente de todos los continentes baila (o trata de bailar…), superando ya los 160 millones de visualizaciones.

“Jerusalema”, escrita en idioma venda, hablado en Sudáfrica, está dedicada a la “Nueva Jerusalén”, entendida en su sentido bíblico: la ciudad celestial a la que todos tendemos en nuestra búsqueda común y fraterna de comunión con Dios.

En este sentido, como lo hace Master KG en la letra, podemos decir: “Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí”. “Mi lugar no está aquí”, “mi reino no está aquí”.

“Jerusalema” nace como un una canción gospel, afro-house, compuesta por Kgaogelo Moagi, nombre de pila de Master KG, nacido hace tan solo 24 años.

Master KG saltó a la fama en 2018, al recibir varios reconocimientos, en particular un AFRIMMA al mejor artista en la categoría African Electro por su álbum “Skeleton Move”.

El ritmo africano de la canción está contagiando el planeta, como lo hacen estos niños africanos en una coreografía sorprendente:

Esta es la letra completa y su traducción al español: