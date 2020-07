¡¡¡Rayos!!!

El video fue publicado en Twitter por Mikey Cee y rápidamente se viralizó. La secuencia es realmente inquietante, pues a lo largo de 20 segundos se puede ver a la famosa Estatua de Libertad ubicada en Nueva York, Estados Unidos, con un rayo que le cae justo detrás.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO

— Mikey Cee (@_Mikey_Cee) July 22, 2020