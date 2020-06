Encuentran en una fosa clandestina el cadáver de la diputada Francis Anel Bueno

Francis Anel Bueno (38) se encontraba, el 29 de abril, realizando acciones de higiene y desinfección en las calles de Ixtlahuacán, la ciudad que representaba como diputada al Congreso local del Estado de Colima (Occidente de México), cuando fue “levantada” por un comando de sicarios y llevada a rumbo desconocido.

Casi 35 días después de su secuestro, el cuerpo de Francis Anel fue encontrado por las autoridades policiacas de Colima en una fosa clandestina. Como en tantos otros crímenes que a diario se cometen en México, las causas del secuestro y asesinato de la diputada por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “son desconocidas”.

Paraíso de la impunidad

México es el país de la impunidad. La posibilidad de que los mexicanos denuncian un delito es muy baja: menos de diez por ciento de los delitos que se cometen son denunciados ante las autoridades. Por citar un ejemplo: en 2019, en el país se cometieron treinta millones de delitos y sólo se denunciaron dos millones.

Pero si la denuncia es baja, mucho más baja es la posibilidad que una víctima de algún delito (desde el robo simple hasta el secuestro y el asesinato) que haya sido puesto en conocimiento de las autoridades: en 2019 solo 1.3 por ciento de las víctimas de un delito alcanzaron justicia. Dicho de otra forma: de los dos millones de delitos denunciados el año anterior, solo 23 mil delincuentes tuvieron castigo.

Irene Tello, directora del colectivo mexicano “Impunidad Cero”, explicó a la revista Expansión que en promedio toma dos horas con veinte minutos acudir a presentar una denuncia “y para los ciudadanos eso es una pérdida de tiempo si se considera que solo uno por ciento de los delitos que llegan a las fiscalías serán castigados”.

“Hay una cierta correlación entre tiempo de espera y cifra negra (la de los delitos cometidos pero no contabilizados en las estadísticas oficiales), lo cual nos habla de que la gente no quiere ir a denunciar uno, porque no confía en la autoridad y dos, porque es una pérdida de tiempo”. La “tormenta perfecta” bajo la cual se pueden escabullir los criminales de Francis Anel y de miles de mujeres y hombres que a ritmo de 90 asesinatos diarios enlutan a México.

Las cinco primeras en fila

De lo anterior se desprende, fácilmente, que las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes que existen en México coloquen al país en un triste liderazgo: el de poseer, en sus dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, a las ciudades más violentas del ya de por sí muy violento mundo de hoy.

Al presentar esta semana en la capital de la República el “ranking” de las ciudades más violentas del mundo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), reveló, entre otras “hazañas” logradas por el país norteamericano, que las cinco ciudades de 300,000 habitantes en adelante más violentas del planeta son mexicanas.

En orden de la primera a la quinta ciudad más violenta del orbe se encuentra compuesto de la siguiente manera: Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Uruapan (Michoacán), Irapuato (Guanajuato) y Ciudad Obregón (Sonora). De las 50 ciudades que entran en esta clasificación por sus tasas de homicidios dolosos, 19 de ellas (40 por ciento) son mexicanas, entre ellas Acapulco (Guerrero), Ensenada (Baja California), Cuernavaca (Morelos), Guadalajara (Jalisco), León (Guanajuato), Morelia (Michoacán) y Zacatecas (Zacatecas).

Durante una video conferencia, el presidente del CCSPJP, José Antonio Ortega Sánchez, dijo que “México es el epicentro mundial de la violencia”. Y añadió: “Hacemos este ranking con el objetivo de llamar la atención sobre la violencia en las urbes, particularmente en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública”.

Las diez primeras de este ominoso ranking son: Tijuana, que registró una tasa de 134 homicidios por cada cien mil habitantes; seguido por Ciudad Juárez con una tasa de 104.54; Uruapan con 85.54; Irapuato 80.74; Obregón con 80.72; Caracas, Venezuela, con 74.65; Acapulco, Guerrero, con 71.61; Cape Town, Sudáfrica, con 68.28; Saint Louis, Estados Unidos; 64.54 y Victoria en Brasil, con una tasa de 60.01.