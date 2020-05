“El hombre no podía respirar. Gritaba, por favor, no puedo respirar, no puedo respirar”

El 25 de mayo, un video de un transeúnte captó la muerte brutal del afroamericano George Floyd (46) a manos del oficial de policía de la ciudad de Minneapolis (Minnesota) Derek Chauvin.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo y encendido, una vez más, las protestas contra los cuerpos de seguridad en Estados Unidos, acusándolos de racismo.

En el video, Chauvin mantiene la rodilla en el cuello de Floyd durante cinco largos minutos, mientras que tres oficiales adicionales –Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng— miraban la escena sin intervenir, aún cuando la víctima gritaba que se estaba asfixiando.





Los cuatro oficiales han sido despedidos, pero no se han presentado aún cargos en su contra.

La muerte de Floyd sigue a otro video, apenas lanzado a principios de mayo, en el que se muestra la persecución y el tiroteo por parte de dos hombres blancos (uno ex oficial de policía) en contra de otro afroamericano, Ahmaud Marquez Arbery (25) mientras hacia ejercicio en un descampado cerca de Brunswick en el condado de Glynn (Georgia).





Solo hasta que se conoció el video, se presentaron cargos en su contra. La brutalidad policial en contra de los afroamericanos (y de los hispanos) ha sido una constante en los últimos años en Estados Unidos.

El caso de Floyd es un ejemplo del ensañamiento en contra de la comunidad de color por fuerzas del orden: se encontraba esposado, en el suelo, sin poder respirar y todavía fue presionado con la rodilla de Chauvin cuando ya, simplemente, no se movía.

La indignación de los afroamericanos en Estados Unidos se agrava más cuanto que la detención de Floyd se debió a una llamada anónima que lo señalaba como “sospechoso” de falsificación.

Las protesta han iniciado en el Estado de Minnesota y se han extendido, aunque con la lentitud que conlleva el confinamiento por la pandemia, al resto de la Unión Americana. Por lo demás, Floyd no había opuesto resistencia al ser aprehendido.

Quizá el testimonio más impactante de la muerte de Floyd sea el de Darnella Frazer, una joven afroamericana responsable de haber grabado la escena mientras caminaba por la calle.

Al volver al lugar un día después contó su traumática experiencia al noticiario televisivo Now This News de TM2: “Subí el video la noche pasada y pronto se volvió viral. Todos me preguntaban qué sentía. No sé cómo me sentía. Ese hombre estaba, literalmente, aquí a las ocho de la tarde de ayer. Yo caminaba con mi primo a la tienda. Lo vi tirado en el piso y me pregunté qué estaba pasando”.

Y Frazer continuó su relato: “Saqué mi cámara. El hombre no podía respirar. Gritaba, por favor, no puedo respirar, no puedo respirar. Y a ellos (a los policías) no les importó. Ellos asesinaron a ese hombre”.

Según los datos más recientes disponibles, en 2019, 1.099 personas murieron a manos de la policía. Las personas de origen afroamericano fueron 24 por ciento de los asesinados a pesar de ser solo 13 por ciento de la población de Estados Unidos.

Con este asesinato y el de Arbery, recién salido a la luz, la mecha de las protestas contra la brutalidad policiaca y contra el racismo van a crecer en toda la Unión Americana, aún en tiempos de la COVID-19.