“Volver a casa” al menos 15 minutos, Ecuador celebra reapertura de iglesias

Jaime Andrés Cerdeño Amador venía preparando a los fieles desde hace algunos días y a través de la tecnología, el principal “modus operandi” de contacto con los otros en tiempos de coronavirus.

Jaime Andrés es párroco del Santuario Nuestra Señora de la Alborada, uno de los aproximadamente más de 20 templos que volvieron a abrir sus puertas en Guayaquil (Ecuador) este 25 de mayo tras el cierre debido a la crisis del coronavirus.

Pero en el mensaje de este párroco queda de manifiesto el estricto control que se está realizando a nivel de protocolos para que esto sea posible. Desde la propia parroquia se ha confirmado a Aleteia que el trabajo –para la reapertura de unos de los primeros templos en Ecuador para que los fieles puedan rezar al menos por unos minutos- ha sido arduo y ha implicado muchísima responsabilidad.

Entre otras cosas, se recordó que se están utilizando las debidas normas de protección como el uso de mascarillas, guantes, control de temperatura y el respeto de la distancia de dos metros entre las personas. También, que las bancas del templo han sido marcadas con una cruz para tales fines y los reclinatorios de momento han quedado sin uso.

“La feligresía ha sido muy ordenada, no ha habido tanta aglomeración de personas, fue un día normal y tranquilo”, destacó a Aleteia un integrante de la parroquia.

En el caso de esta iglesia, los horarios establecidos para la que los fieles puedan “volver a casa” para la oración ha sido establecido en dos horarios: de 9.00 a 12.00 y desde las 14.00 a 18.00.

“Pedí también por ellos”

Sin duda la posibilidad de poder regresar tras más de dos meses de confinamiento ha generado emoción y alegría entre quienes han tenido la gran posibilidad de estar en el día de la repertura. Máxime en una ciudad como Guayaquil (actualmente bajo un parámetro local que habla de “semáforo amarillo”) que se había posicionada como una de las más complejas en cuanto al avance del coronavirus en Ecuador (incluso con momentos muy duros como cuando se informaba sobre la presencia de fallecidos en casas y calles).

Uno de ellos, según testimonio recogido por El Universo, se llama Segundo Quijije, quien luego de ingresar pasando el control de temperatura, poner sus zapatos en la bandeja de desinfección y limpiarse las manos con alcohol al fin pudo persignarse para entrar en oración (tiempo recomendado en lugares donde rigen colores como rojo u amarillo son 15 minutos).

“(Vine) para pedirle a Dios que me vaya bien. Yo vendo libros y alfombras para niños, y recién salgo a trabajar, ni mi esposa ni yo nos hemos enfermado, pero algunos familiares de ella sí, y pedí también por ellos”, expresó este hombre, quien al momento de haber ingresado al templo estaba acompañado por algunos fieles a más de 5 metros de distancia.

No obstante, la alegría de Segundo no fue –por ahora- la misma que la de otro señor mayor de 65 años, quien no pudo ingresar al templo debido a su edad por encontrarse comprendido dentro de los grupos de riesgo que de momento –establece el propio protocolo publicado por la Arquidiócesis de Guayaquil que se puede ver aquí– deberán esperar un poco más para el encuentro tan anhelado.

En las iglesias de Ecuador aún no se ofician misas con público, ni otras celebraciones como matrimonios o bautismos. Pero estos primeros minutos “en casa” serán recordados por siempre en los corazones de los fieles, párrocos, los colaboradores de las iglesias y también soñados por tantos que por estos días aún siguen a la espera de que llegue pronto ese momento.

El avance del Covid en Ecuador

Mientras la reapertura de templos en Ecuador proseguía este martes no solo en Guayaquil, sino también en otros sitios como Quito, el avance del coronavirus en ese país ya había dejado hasta este 26 de mayo más de 37.000 casos confirmados y más de 3.000 personas fallecidas.

En este país sudamericano también rige la emergencia sanitaria y se habla de tránsito hacia la “nueva normalidad” a través de un sistema epidemiológico de semáforos con el que se busca combatir al coronavirus y en el cual se establecen diversas categorías de distanciamiento social, según la situación del lugar.

